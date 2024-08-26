《黑神話:悟空》全球大賣超過1000萬隻，加上中國製背景，話題性十足。根據 YouTuber 「Smash JT」影片指，IGN 撰稿人 Khee Hoon Chan 對《黑神話：悟空》大賣非常不滿，發文爆粗罵生產商，更指「不要玩、如果非玩不可，就去玩翻版吧！」



唔好玩黑神話、係玩就玩翻版

IGN 自由撰稿人 Khee Hoon Chan ，在《黑神話:悟空》發售當天於X發言指：「我好X嬲、咁樣真係太過分喇！唔好玩《黑神話》，如果你非玩不可，就去玩翻版吧。如果你好鍾意隻game，都唔使話我知。叫遊戲科學去死啦！佢地對我喺呢個行業中最喜愛嘅人做埋啲咁嘅嘢！」網民指責作為專業遊戲媒體人，任何原因都不能公然呼籲玩翻譯，而YouTuber 「Smash JT」就指出，Khee Hoon Chan 曾撰文感謝IGN編輯 Rebekah Valentine 推薦仔入行，令 Chan 爆粗的原因，就是 Rebekah Valentine 出事了：

Smash JT X 截圖

Khee Hoon Chan X 截圖

IGN關注女性權益編輯：黑神話:悟空製作人歧視女性

Rebekah Valentine 發生了甚麼事呢？她又是甚麼人？原來她是IGN上出名關心遊戲界「女性權益」的得獎編輯。早在2023年就向生產商「遊戲科學」創始人、CEO兼《黑神話：悟空》製作人馮驥的微博個人言論開火：當時馮驥使用了「被舐到勃起不能」「下體慰藉」等不當用字來表達對《黑神話》的滿意度。那如果製作人在社交媒體的發言代表了遊戲本身性別歧視，那 Khee Hoon Chan 在社交媒體個人帳號上的私人發言，又是否代表IGN 公然呼籲網民玩翻版遊戲？

Rebekah Valentine （IGN圖片）

《黑神話：悟空》製作人馮驥weibo截圖

網民指IGN是政治正確組織 Sweet Baby 打手

及後，有網民在Reddit 爆料指《黑神話:悟空》拒絕向政治正確組織Sweet Baby支付 700 萬美金的「指導費用」（即顧問費，代製作公司修改遊戲中不夠政治正確的元素，比如女性角色太漂亮身材太好、沒有黑人及小數族裔角色等），因此SBI馬上安排相熟媒體編輯狙擊「遊戲科學」性別歧視，「打手」矛頭直指 Rebekah Valentine。

Reddit 截圖

與此同時，Rebekah Valentine 被指向 IGN 另一位編輯Mitchell Saltzman拖壓，在他的8分《黑神話:悟空》試玩報告中，追加自己撰寫的「《黑神話：悟空》性別歧視報告」指《悟空雖然看來很出色，但遊戲科學的高層確實發表過詆譭女性的言論，且對IGN的指控未有任何回應，更沒有收回發言，並強調試玩版中仍然沒有任何女性角色。

Rebekah Valentine 撰寫的「《黑神話：悟空》性別歧視報告」

直至遊戲正式推出，外界反應熱烈，Rebekah Valentine 終於發表個人聲明，認為「 Game Science 應該保護遭到騷擾的女性。」有指 Rebekah Valentine 及後不斷被黑神話支持者、反遊戲政確化的網民滋擾，最終決定封鎖X (Twitter)戶口。

Rebekah Valentine X 截圖

事件流程：

IGN 編輯 Rebekah Valentine 指控《黑神話:悟空》製作人發表女性不尊重言論

有網民指《黑神話:悟空》拒絕Sweet Baby索取700萬美元「政治正確」顧問費

網民指 Rebekah Valentine 為 Sweet Baby 打手，受命攻擊《黑神話:悟空》性別歧視。

Rebekah Valentine 在IGN 撰稿人 Mitchell Saltzman 的《黑神話:悟空》正評試玩報告中加插「《黑神話：悟空》性別歧視報告」

Rebekah Valentine 發表個人聲明，認為 Game Science 應該保護遭到騷擾的女性。

Rebekah Valentine 封閉X戶口

IGN 撰稿人 Khee Hoon Chan 公開呼籲想玩《黑神話:悟空》的人應該玩翻版