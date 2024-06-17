傳黑神話悟空遭政確團體逼害小島秀夫都中槍｜因拒交5500萬顧問費
傳黑神話悟空遭政確團體逼害小島秀夫都中槍｜因拒交5500萬顧問費｜由中國遊戲工作室「Game Science」遊戲科學開發的魂類大作《黑神話:悟空》即將在 8 月 20 日推出；近日網上傳出遊戲團隊因為拒絕政治正確顧問公司 Sweet Baby Inc. 要求的 700 萬美金「指導費」，因此遭後者發動輿論戰、指控其性別歧視等，引起機迷及網民廣泛關注及熱議。
傳遊戲科學遭 Sweet Baby Inc.「勒索」700 萬美金指導/顧問費
《黑神話: 悟空》還有兩個月左右就正式發售；而最近外國遊戲媒體 IGN 就在多篇關於《黑神話: 悟空》的文章中，都加入了對遊戲團隊「遊戲科學」存在性別歧視行為的指摘，更在最新的《黑神話:悟空》試玩報告中加入一份聲明，批評遊戲科學不肯就相關議題作出回應。
一個遊戲媒體如此高調集中評擊一款遊戲（一個遊戲團隊），引起玩家和網民關注；前暴雪高層、最近儼然成為了遊戲界反 DEI（Diversity Equity Inclusion，多元 公平 共融）KOL 的「Mark Kern」（@Grummz）也在推特（Twitter，現 X）上發表帖文，斥責相關聲明的作者「Rebehak Valentine」的行為。
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有趣的是知名遊戲製作人小島秀夫早前在推特上分享自己對《黑神話: 悟空》的感想，表示「由 3 年前看到遊戲的第一條預告片後已對其印象深刻，認為其獨特的造型、設計、配色、特效和演出的觸覺都極為出眾，對遊戲也相當期待」；該帖文亦被懷疑是左翼人士留言斥責，指對小島秀夫「支持性別歧視的遊戲工作室」感到失望。
IGN 對《黑神話: 悟空》進行的負面報導早在 2023 年已經開始；IGN 資深記者「Rebekah Valentine」在 2023 年撰寫過一篇長文報導，指摘遊戲科學存在性別歧視行為。而最近 IGN 的《黑神話: 悟空》相關報導中指摘遊戲科學未有回應性別歧視問題，亦大多指這份報導中所提及的內容。
不過這篇文章的真實性也存疑；在網上早就有人指出該文中引用的性別歧視例子，基本上都是將遊戲科學成員在社交媒體上的發文斷章取義，以至惡意翻譯而成。而文章中引用了不止一位「來自中國的女性遊戲開發者」的批評遊戲科學的發言，均全都以化名（pseudonym）記載，完全無法查證真偽。
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內文網民指 DEI 產業鏈早已存在 有如收保護費
內地網民「兲虎」日前在微博發表帖文，指出這其實是一個產業鏈，像是 Sweet Baby Inc.（以下簡稱 SBI）等提倡 DEI 的顧問公司，會主動向遊戲開發商提出收費服務，為對方提供政治正確、多元平等共融等相關的輔導。
兲虎在文中指出這筆顧問費用並不便宜，通常以百萬美金為單位，更指有情報指出價碼達到 700 萬美元（約 5,500 萬港元）。開發商如果拒絕 SBI 的提議 i.e. 不肯支付數百萬美元的顧問費用，SBI 就會對其發動輿論戰，藉由媒體、網路打手及有利益關係的 YouTuber 等不停製造遊戲的負面報導。文章甚至直接點名「麗貝卡 瓦倫丁」（即上文提到的 IGN 編輯 Rebekah Valentine）就是 SBI 的成員之一。
兲虎在另一篇更詳細解釋相關產業鏈的文章中進一步指出，不少開發商抱著多一事不如少一事的心態，就支付了這些顧問費，讓對方安插顧問在開發團隊當中；也是近年西方許多大作遊戲都被硬塞一堆政確元素、女角變得醜陋不堪的主要原因。兲虎也直接將 SBI 等 DEI 團體的這類行為稱為「收保護費」。
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當然，以上推測雖然符合情理和邏輯，但始終來源只是網民的帖文，並無任何實質證據支持；因此不能一口咬定是 SBI 有向遊戲科學提出收取指導費，也不能斷言是 SBI 因為收不到錢而發動輿論攻勢，自然也不能斷定 IGN 和 SBI 有任何關係。
而事件發酵之後，不少人都去推特找 Rebekah Valentine 晦氣，Rebekah Valentine 也已經將自己的推文隱藏，並表示會離開推特。而她在隱藏推文之前有就事件作出回應，但提到 SBI 和 IGN 向遊戲科學索求 700 萬美元的顧問費時，她則未有正面否定，僅以笑聲和 bye bye 帶過；有人認為這是一種不打自招，反而更令人相信傳聞的真實性。
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玩家齊聲支持遊戲科學
姑勿論真相是什麼都好，最近玩家們對於 DEI 入侵遊戲界的抵抗確實是越趨強烈；自從「SBI 逼害遊戲科學」的傳聞在網上開始流傳之後，《黑神話: 悟空》在 Steam 上的關注度就激增，現時已成為 Steam 願望清單第一位，超越了《Monster Hunter Wilds》及《空洞騎士: 絲之歌》。甚至有玩家在推特表示「我原本對此遊戲沒太大興趣，但現在決定要買了」、「就算我最終不會買遊戲，但也將遊戲加到了願望清單中，就是為了讓 SBI 難看」等等。