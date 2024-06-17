傳黑神話悟空遭政確團體逼害小島秀夫都中槍｜因拒交5500萬顧問費｜由中國遊戲工作室「Game Science」遊戲科學開發的魂類大作《黑神話:悟空》即將在 8 月 20 日推出；近日網上傳出遊戲團隊因為拒絕政治正確顧問公司 Sweet Baby Inc. 要求的 700 萬美金「指導費」，因此遭後者發動輿論戰、指控其性別歧視等，引起機迷及網民廣泛關注及熱議。



傳遊戲科學遭 Sweet Baby Inc.「勒索」700 萬美金指導/顧問費

《黑神話: 悟空》還有兩個月左右就正式發售；而最近外國遊戲媒體 IGN 就在多篇關於《黑神話: 悟空》的文章中，都加入了對遊戲團隊「遊戲科學」存在性別歧視行為的指摘，更在最新的《黑神話:悟空》試玩報告中加入一份聲明，批評遊戲科學不肯就相關議題作出回應。

《黑神話: 悟空》

一個遊戲媒體如此高調集中評擊一款遊戲（一個遊戲團隊），引起玩家和網民關注；前暴雪高層、最近儼然成為了遊戲界反 DEI（Diversity Equity Inclusion，多元 公平 共融）KOL 的「Mark Kern」（@Grummz）也在推特（Twitter，現 X）上發表帖文，斥責相關聲明的作者「Rebehak Valentine」的行為。

https://x.com/Grummz/status/1802493410462601416

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有趣的是知名遊戲製作人小島秀夫早前在推特上分享自己對《黑神話: 悟空》的感想，表示「由 3 年前看到遊戲的第一條預告片後已對其印象深刻，認為其獨特的造型、設計、配色、特效和演出的觸覺都極為出眾，對遊戲也相當期待」；該帖文亦被懷疑是左翼人士留言斥責，指對小島秀夫「支持性別歧視的遊戲工作室」感到失望。

IGN 對《黑神話: 悟空》進行的負面報導早在 2023 年已經開始；IGN 資深記者「Rebekah Valentine」在 2023 年撰寫過一篇長文報導，指摘遊戲科學存在性別歧視行為。而最近 IGN 的《黑神話: 悟空》相關報導中指摘遊戲科學未有回應性別歧視問題，亦大多指這份報導中所提及的內容。

不過這篇文章的真實性也存疑；在網上早就有人指出該文中引用的性別歧視例子，基本上都是將遊戲科學成員在社交媒體上的發文斷章取義，以至惡意翻譯而成。而文章中引用了不止一位「來自中國的女性遊戲開發者」的批評遊戲科學的發言，均全都以化名（pseudonym）記載，完全無法查證真偽。

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內文網民指 DEI 產業鏈早已存在 有如收保護費

內地網民「兲虎」日前在微博發表帖文，指出這其實是一個產業鏈，像是 Sweet Baby Inc.（以下簡稱 SBI）等提倡 DEI 的顧問公司，會主動向遊戲開發商提出收費服務，為對方提供政治正確、多元平等共融等相關的輔導。

https://m.weibo.cn/detail/5043320923621503

兲虎在文中指出這筆顧問費用並不便宜，通常以百萬美金為單位，更指有情報指出價碼達到 700 萬美元（約 5,500 萬港元）。開發商如果拒絕 SBI 的提議 i.e. 不肯支付數百萬美元的顧問費用，SBI 就會對其發動輿論戰，藉由媒體、網路打手及有利益關係的 YouTuber 等不停製造遊戲的負面報導。文章甚至直接點名「麗貝卡 瓦倫丁」（即上文提到的 IGN 編輯 Rebekah Valentine）就是 SBI 的成員之一。

兲虎在另一篇更詳細解釋相關產業鏈的文章中進一步指出，不少開發商抱著多一事不如少一事的心態，就支付了這些顧問費，讓對方安插顧問在開發團隊當中；也是近年西方許多大作遊戲都被硬塞一堆政確元素、女角變得醜陋不堪的主要原因。兲虎也直接將 SBI 等 DEI 團體的這類行為稱為「收保護費」。

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https://weibo.com/2269443552/Oiwb9gq7f

當然，以上推測雖然符合情理和邏輯，但始終來源只是網民的帖文，並無任何實質證據支持；因此不能一口咬定是 SBI 有向遊戲科學提出收取指導費，也不能斷言是 SBI 因為收不到錢而發動輿論攻勢，自然也不能斷定 IGN 和 SBI 有任何關係。

而事件發酵之後，不少人都去推特找 Rebekah Valentine 晦氣，Rebekah Valentine 也已經將自己的推文隱藏，並表示會離開推特。而她在隱藏推文之前有就事件作出回應，但提到 SBI 和 IGN 向遊戲科學索求 700 萬美元的顧問費時，她則未有正面否定，僅以笑聲和 bye bye 帶過；有人認為這是一種不打自招，反而更令人相信傳聞的真實性。

https://www.bilibili.com/video/BV16n4y197Uf

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玩家齊聲支持遊戲科學

姑勿論真相是什麼都好，最近玩家們對於 DEI 入侵遊戲界的抵抗確實是越趨強烈；自從「SBI 逼害遊戲科學」的傳聞在網上開始流傳之後，《黑神話: 悟空》在 Steam 上的關注度就激增，現時已成為 Steam 願望清單第一位，超越了《Monster Hunter Wilds》及《空洞騎士: 絲之歌》。甚至有玩家在推特表示「我原本對此遊戲沒太大興趣，但現在決定要買了」、「就算我最終不會買遊戲，但也將遊戲加到了願望清單中，就是為了讓 SBI 難看」等等。