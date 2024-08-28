電線短路火燒上水屋邨單位｜即睇用電安全貼士、拖板也有使用壽命｜上週（23日）上水寶石湖邨單位疑因電線短路起火，消防員到場後將火撲滅，事件無人受傷。事實上不時都有住宅因電線短路起火，即睇電線使用安全貼士。



上水寶石湖邨疑因電線短路令單位起火

早前上水寶石湖邨單位起火，消防員接報18分鐘後將火撲滅，事件無人受傷，初步相信是電線短路所致。事實上不時都有住宅因電線短路起火，即睇電線使用安全貼士。

上水寶石湖邨紫晶樓一個單位冒濃煙。（讀者提供）

多名居民疏散落地面。（黃學潤攝）

用電安全貼士｜插頭變色即要換

當電線使用了一段時間後，有機會因磨損令電線外露，當電線裸露的正負極直接接觸時，可能會造成短路，甚至產生漏電或電氣火花，令電器起火。另外，插頭的狀態也會影響安全，如插頭已經變色（嚴重發黃）或變形裂開，可能代表插頭已老化、氧化。如發現有以上兩個情況，也應趕快更換和停止使用。

如插頭已經變色（嚴重發黃）或變形裂開，可能代表插頭已老化、氧化。如發現有以上兩個情況，也應趕快更換和停止使用。(資料圖片)

拖板都有使用壽命

日媒「あたらしい日日」根據日本配線系統工業會的資料指出，拖板的壽命大約只有5年。長期使用的拖板外觀上可能並未有太大變化，但內部的導電線有機會已經劣化，繼續使用可能會導致觸電，甚至火災。

當電線使用了一段時間後，有機會因磨損令電線外露，當電線裸露的正負極直接接觸時，可能會造成短路(資料圖片)

拖板安全使用教學｜專家指正5個常見錯誤使用法👇👇

如電線或插頭異常發熱、散發焦臭味，甚至接觸電線或插頭時觸電，都反映出電線或插頭的的保護性能已經失效，就算能繼續為電器供電，但繼續使用下去的風險亦會越來越大，建議要立即更換。

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台灣電力粉絲團亦曾分享「五不一沒有」原則，讓用家能更易了解如果預防電器導致的火災：

五不：不超過負載、不綑綁電線、不污損插頭、不長插電源插座、不放可燃物



一沒有：沒有安全標誌電器不要使用。

