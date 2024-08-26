林超英教慳電10招 冷氣調至這度數大減用電量、計時5分鐘沖熱水涼｜環保大使林超英近日在社交平台教慳電10招，包括將冷氣調至特定溫度、以及計時5分鐘沖熱水涼等，即睇詳情。



一到夏天，有不少人都會關心環保大使林超英是否有開冷氣，事關林超英多年都以堅持不開冷氣聞名。8月初林超英更出Post及唱歌，請大家不用再天天問他是否有開冷氣，如果有開的話就會通知大家，惹來網民熱話兼爆笑。而近日林超英在社交平台分享網民傳授的10個慳電技巧，即睇詳情！

(Facebook:林超英 Lam Chiu Ying)

8月初林超英出Post及歌請大家不用再天天問他是否有開冷氣。(Facebook:林超英 Lam Chiu Ying)

網友反教林超英慳電10招｜冷氣調整「這」溫度更好

林超英在社交平台上分享網友傳授的慳電10招，指網友「採用了冷氣校定27度方案，連續三個月的用電量都比去年大減，八月用電量是去年同月的37%，即是減了六成以上」，鼓勵其他人都一起以27度開冷氣。

網友反教林超英慳電10招 (Facebook:林超英 Lam Chiu Ying)

林超英發文指網友採用了冷氣校定27度方案，連續三個月的用電量都比去年大減(Facebook:林超英 Lam Chiu Ying)

即睇林超英分享慳電10招：

1. 冷氣27度+循環扇

循環扇的設計使其能夠產生強力的螺旋風，這種風可以有效地帶動室內的空氣對流。當冷氣運作時，冷空氣通常會沉降在房間的下方，而熱空氣則會上升。循環扇可以將這些冷空氣均勻地分布到整個房間，使室內溫度更均勻，從而提升冷房效果。

台電曾教人將循環扇以約45度的仰角擺放，讓後方的扇葉能捲入更多的冷空氣，並將熱空氣吹散和反射。這樣的擺放方式能夠促進室內的空氣對流，使冷氣的效果更為顯著。

台電曾教人將循環扇以約45度的仰角擺放，讓後方的扇葉能捲入更多的冷空氣，並將熱空氣吹散和反射。這樣的擺放方式能夠促進室內的空氣對流，使冷氣的效果更為顯著。(台灣電力粉絲團)

2. ⁠窗加隔熱膜+窗簾

冷氣機的耗電量佔據夏季用電量的41％，如果想要簡單節電，民眾可以裝窗簾或在窗戶上貼隔熱紙，能夠可防止冷氣外洩，省下10至20％的用電量。

裝窗簾或在窗戶上貼隔熱紙，能夠可防止冷氣外洩，省下10至20％的用電量。 (資料圖片)

3. ⁠煲熱水用快速煲

林超英曾指，熱水煲的耗電量其實亦不容忽視，並解釋如選擇恆溫模式，將十分「嘥電」，建議如有需要保溫，可購買熱水壺，煲水後倒入熱水壺保溫。他又稱，如市民要「即煲即飲」，每次應只將需要飲用份量倒入水煲：「倆小口每次飲一兩杯水，就買個細啲嘅水煲。」

林超英曾指，熱水煲的耗電量其實亦不容忽視，並解釋如選擇恆溫模式，將十分「嘥電」，建議如有需要保溫，可購買熱水壺，煲水後倒入熱水壺保溫。 (資料圖片)

4. ⁠全家電器都是一級能源標籤

政府認證的能源效率標籤，能直接反映出電器用電情況。能源效率等級以 1 級為最省電，所以想找慳電的電器，基本上找具有1級能源效益的比較有保障。

政府認證的能源效率標籤，能直接反映出電器用電情況。能源效率等級以 1 級為最省電(資料圖片)

5. ⁠購買電器前會參考消委會報告

消費會定期為市面上的數碼產品做評測、品牌評分比拼，以及提供產品使用、保養等貼士，可以參考其評測結果。

消費會定期為市面上的數碼產品做評測、品牌評分比拼，以及提供產品使用、保養等貼士，可以參考其評測結果。(消委會)

6. ⁠沖涼用熱水每次五分鐘內沖完（有計時器倒數響聲提醒）

林超英曾表示，電熱水爐耗電量其實相當高，建議市民縮短沖熱水涼時間，以及調校至較低水溫。他又指，即使在冬天，洗澡時間亦會保持在一至兩分鐘：「認真沖其實好快洗完，我唔使用番梘，啲汗用水一沖就淋走啦。」

建議市民縮短沖熱水涼時間，以及調校至較低水溫。(《大叔的愛》劇照)

7.離家會將冷氣調升一度（即由27度調升至28度）

台電曾在臉書發文指出，冷氣省電的關鍵除了購買一級變頻以外，「使用時間長短」也是重要關鍵，如果只是出門1、2個小時，可以調高冷氣溫度來節能，變頻冷氣雖然省電，還是不能開開關關，冷氣關閉後再開啟，代表壓縮機要重新運作，「平均開一次冷氣，壓縮機運轉的耗電量是1.3度」。

台電曾指如果只是出門1、2個小時，可以調高冷氣溫度來節能，變頻冷氣雖然省電，還是不能開開關關，冷氣關閉後再開啟，代表壓縮機要重新運作，「平均開一次冷氣，壓縮機運轉的耗電量是1.3度」。(資料圖片)

8.離家超過二小時會關冷氣

不過如果外出好一段時間的話，關掉冷氣比起長開則會更慳電。

9. 室溫如27度或以下，會關冷氣，改以天花扇。

近年市面上推出了循環式天花風扇燈，入風不需從扇葉後面進入，吹風也不是吹在風扇下方，而是向四方八面吹，更能達到室內空氣的循環，大面積地增加涼快感。

近年市面上推出了循環式天花風扇燈，入風不需從扇葉後面進入，吹風也不是吹在風扇下方，而是向四方八面吹，更能達到室內空氣的循環，大面積地增加涼快感。 (資料圖片)

10. 離家前會把所有備用電源關掉或拔走插頭

不少人都聽過，只要把待機的電器插頭拔掉就可以更慳錢，不過事實上並非每類電器都需要拔插頭才可以慳電，台灣經濟部能源署指只有會消耗「待機電力」的電器，才需要在不使用時拔插頭節電。而非待機電力家電在使用後／關閉時就算沒有拔掉插頭，也不會消耗電量。

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