HONOR Magic V3手機價錢｜防水超薄摺機、加入Magic AI可即時翻譯｜HONOR榮耀於今日（27日）推出 Magic V3手機、MagicBook Art 14及MagicPad 2，其中Magic V3的黑色版本更成為全球最薄摺疊機，即睇詳情。



HONOR Magic V3手機 9.2mm全球最薄摺疊機

HONOR Magic V3手機今日（27日）推出，主打9.2mm全球最薄摺疊機身，使用全新的 HONOR 魯班架構，應用19種創新材料及114種微型結構，重量只有 226g。

HONOR Magic V3手機將於今日（27日）推出 (陳安琪 攝）

HONOR Magic V3重量只有 226g，可以用氣球升起（陳安琪 攝）

打開大屏幕，中間摺痕並不太明顯。（林勇 攝）

IPX8 防水等級｜實測放入洗衣機

在發佈會中大會將Magic V3放到洗衣機「洗」機15分鐘，拿出來依然可以正常使用，用以強調Magic V3採用2100Mpa強度的第二代HONOR盾構鋼，抗衝擊性比過去一代提升了1倍。另外Magic V3更採用了航天特種纖維物料，抗衝擊能力比普通玻璃強40倍。其外屏則採用HONOR金剛巨犀玻璃，通過瑞士SGS 多場景金標五星抗刮耐摔認證，內屏則採用HONOR金剛柔性裝甲，通過抗衝硅凝膠材料加納米級氧化鋁塗層，耐磨和抗衝擊性能分別提升5倍和 20%，另外支援IPX8 防水等級，是唯一通過水深25米抗水認證的摺疊屏手機。

在發佈會中大會將Magic V3放到洗衣機「洗」機15分鐘，拿出來依然可以正常使用。（陳安琪 攝）

加入Magic AI功能｜有助護眼P圖即時翻譯

今次的Magic V3加入了Magic AI功能，以AI模擬離焦鏡近視防控原理，以緩解短暫性近視，舒緩眼部疲勞。另外更有多項HONOR獨家護眼技術包括超高頻PWM調光、低藍光發類自然光護眼等功能，以達至護眼效果。

另外今次Magic V3加入了Magic AI後亦具備AI圖片移除功能，在結構複雜的圖片下，都可以挑選想要去除的內容，AI會識別去除內容的結構並進行自動修飾或補充，讓編輯照片更加自然。

而今次的Magic V3將AI翻譯功能配合內外屏幕使用，亦可以做到即時翻譯器，方便與不同國家人士交流。另外亦有大部份AI功能手機具備的會議紀錄整理功能，相當方便。

即睇HONOR Magic V3港行實測｜高性能＋長續航！極佳輕薄手感｜售價

5000萬像素長焦鏡頭＋Studio Harcourt人像模式

今次Magic V3為三鏡頭設計，配備5000萬像素潛望式長焦鏡頭、5000 萬像素廣角鏡頭和 4000 萬像素超廣角鏡頭，擁有1.6鏡頭光圈之餘又有100X長焦功能。另外如HONOR 200 Pro系列一樣，今次Magic V3亦布Studio Harcourt 人像模式，可以拍出三種人像風格照片。

三鏡系統拍攝質素非常不錯。（林勇 攝）

HONOR Magic V3規格與價錢

售價：$10,999

顏色：絲路敦煌色、苔原綠和絨黑色

容量：12GB + 512GB。

屏幕解像度：內屏幕2344x2156 像素；外屏幕：2376x1060 像素（對憑應以標準矩形，實際屏幕有效像素略少）

CPU：Snapdragon 8 Gen3；8核

GPU：Adreno 750

系統：MagicOS 8.0.1

電池容量：5150mAh

SIM卡：支援雙卡

限時優惠送近$5000禮品

由即日起至9月5日，凡預訂HONOR Magic V3即可獲得總值近$5,000的訂購禮遇，包括：

1.HONOR Magic-Pen [摺疊屏專⽤] (價值：$899)

2.Harman Kardon Aura Studio 3 無線藍牙喇叭 (價值：$1,999)

3.HONOR Magic V3專屬保養服務(建議零售價：$2,078)

HONOR MagicBook Art14 磁吸式鏡頭

除了手機之外，今次HONOR更將會在8月30日同步推出HONOR MagicBook Art14，及MagicPad2。

HONOR MagicBook Art14 （陳安琪 攝）

HONOR MagicBook Art14 （陳安琪 攝）

HONOR MagicBook Art 14 首次採用 HONOR 魯班架構，厚度約 1cm，另外機身輕至1.03kg 。在屏幕方面，HONOR MagicBook Art 14屏幕採用了14.6吋3.1K OLED 觸控式屏幕配合3:2的機身長寬比，屏佔比為97%。支援 100%sRGB 色域以及 100%DCI-P3色域，平均色准少於0.5，在陽光下最高亮度高達 700nit．在戶外環境下屏顯內容依然清晰可見。而最特別的就是加入了磁吸式鏡頭設計，可以收納及反轉鏡頭以保護私穩。另外亦可在HONOR手機及平板之間無縫傳送資料。

HONOR MagicBook Art14 磁吸式鏡頭 （陳安琪 攝）

HONOR MagicBook Art 14 規格與價錢

開售日期：8月30日

售價：$9,999

顏色：橄欖綠配色

容量：16GB+1TB

CPU：Intel Core Ultra 5 125HTBC；14核

顯示卡：Intel Arc graphics

儲存量：1TB SSD

電池容量：60Wh

優惠

8月30日至11月30日購買HONOR MagicBook Art 14 ，即送HONOR CHOICE 頭戴式耳機Pro (價值$799)。

HONOR MagicPad 2 12.3吋3K屏幕

HONOR MagicPad 2 （陳安琪 攝）

HONOR MagicPad 2 （陳安琪 攝）

今次Honor配備12.3 吋 3K 超高清 OLED 屏幕，屏佔比高達 92%，像素為290PPI像素密度和 1600nits 峰值亮度，可以觀看高清影片或處理精細圖像，，而其屏幕刷新率為144Hz ，用來玩遊戲亦可以。MagicPad 2 配備IMAX ENHANCED八揚聲器，造出3D音頻空間，令聲音更立體。

HONOR MagicPad 2 規格與價錢

發售日期：8月30日

售價：$4,499

顏色：星空黑、月影白

容量：12GB + 256GB

CPU：Snapdragon 8 Gen3；8核

系統：MagicOS 8.0.1

電池容量：10050mAh

優惠

凡購買HONOR MagicPad 2 ，即送HONOR Magic-Pencil 3 [白色] (售價$799)和 HONOR MagicPad 2 智能藍牙鍵盤 [深灰色] (售價$799)