HONOR Magic V3手機價錢｜防水超薄摺機、加入Magic AI可即時翻譯
HONOR Magic V3手機價錢｜防水超薄摺機、加入Magic AI可即時翻譯｜HONOR榮耀於今日（27日）推出 Magic V3手機、MagicBook Art 14及MagicPad 2，其中Magic V3的黑色版本更成為全球最薄摺疊機，即睇詳情。
HONOR Magic V3手機 9.2mm全球最薄摺疊機
HONOR Magic V3手機今日（27日）推出，主打9.2mm全球最薄摺疊機身，使用全新的 HONOR 魯班架構，應用19種創新材料及114種微型結構，重量只有 226g。
IPX8 防水等級｜實測放入洗衣機
在發佈會中大會將Magic V3放到洗衣機「洗」機15分鐘，拿出來依然可以正常使用，用以強調Magic V3採用2100Mpa強度的第二代HONOR盾構鋼，抗衝擊性比過去一代提升了1倍。另外Magic V3更採用了航天特種纖維物料，抗衝擊能力比普通玻璃強40倍。其外屏則採用HONOR金剛巨犀玻璃，通過瑞士SGS 多場景金標五星抗刮耐摔認證，內屏則採用HONOR金剛柔性裝甲，通過抗衝硅凝膠材料加納米級氧化鋁塗層，耐磨和抗衝擊性能分別提升5倍和 20%，另外支援IPX8 防水等級，是唯一通過水深25米抗水認證的摺疊屏手機。
加入Magic AI功能｜有助護眼P圖即時翻譯
今次的Magic V3加入了Magic AI功能，以AI模擬離焦鏡近視防控原理，以緩解短暫性近視，舒緩眼部疲勞。另外更有多項HONOR獨家護眼技術包括超高頻PWM調光、低藍光發類自然光護眼等功能，以達至護眼效果。
另外今次Magic V3加入了Magic AI後亦具備AI圖片移除功能，在結構複雜的圖片下，都可以挑選想要去除的內容，AI會識別去除內容的結構並進行自動修飾或補充，讓編輯照片更加自然。
而今次的Magic V3將AI翻譯功能配合內外屏幕使用，亦可以做到即時翻譯器，方便與不同國家人士交流。另外亦有大部份AI功能手機具備的會議紀錄整理功能，相當方便。
即睇HONOR Magic V3港行實測｜高性能＋長續航！極佳輕薄手感｜售價
5000萬像素長焦鏡頭＋Studio Harcourt人像模式
今次Magic V3為三鏡頭設計，配備5000萬像素潛望式長焦鏡頭、5000 萬像素廣角鏡頭和 4000 萬像素超廣角鏡頭，擁有1.6鏡頭光圈之餘又有100X長焦功能。另外如HONOR 200 Pro系列一樣，今次Magic V3亦布Studio Harcourt 人像模式，可以拍出三種人像風格照片。
HONOR Magic V3規格與價錢
售價：$10,999
顏色：絲路敦煌色、苔原綠和絨黑色
容量：12GB + 512GB。
屏幕解像度：內屏幕2344x2156 像素；外屏幕：2376x1060 像素（對憑應以標準矩形，實際屏幕有效像素略少）
CPU：Snapdragon 8 Gen3；8核
GPU：Adreno 750
系統：MagicOS 8.0.1
電池容量：5150mAh
SIM卡：支援雙卡
限時優惠送近$5000禮品
由即日起至9月5日，凡預訂HONOR Magic V3即可獲得總值近$5,000的訂購禮遇，包括：
1.HONOR Magic-Pen [摺疊屏專⽤] (價值：$899)
2.Harman Kardon Aura Studio 3 無線藍牙喇叭 (價值：$1,999)
3.HONOR Magic V3專屬保養服務(建議零售價：$2,078)
HONOR MagicBook Art14 磁吸式鏡頭
除了手機之外，今次HONOR更將會在8月30日同步推出HONOR MagicBook Art14，及MagicPad2。
HONOR MagicBook Art 14 首次採用 HONOR 魯班架構，厚度約 1cm，另外機身輕至1.03kg 。在屏幕方面，HONOR MagicBook Art 14屏幕採用了14.6吋3.1K OLED 觸控式屏幕配合3:2的機身長寬比，屏佔比為97%。支援 100%sRGB 色域以及 100%DCI-P3色域，平均色准少於0.5，在陽光下最高亮度高達 700nit．在戶外環境下屏顯內容依然清晰可見。而最特別的就是加入了磁吸式鏡頭設計，可以收納及反轉鏡頭以保護私穩。另外亦可在HONOR手機及平板之間無縫傳送資料。
HONOR MagicBook Art 14 規格與價錢
開售日期：8月30日
售價：$9,999
顏色：橄欖綠配色
容量：16GB+1TB
CPU：Intel Core Ultra 5 125HTBC；14核
顯示卡：Intel Arc graphics
儲存量：1TB SSD
電池容量：60Wh
優惠
8月30日至11月30日購買HONOR MagicBook Art 14 ，即送HONOR CHOICE 頭戴式耳機Pro (價值$799)。
HONOR MagicPad 2 12.3吋3K屏幕
今次Honor配備12.3 吋 3K 超高清 OLED 屏幕，屏佔比高達 92%，像素為290PPI像素密度和 1600nits 峰值亮度，可以觀看高清影片或處理精細圖像，，而其屏幕刷新率為144Hz ，用來玩遊戲亦可以。MagicPad 2 配備IMAX ENHANCED八揚聲器，造出3D音頻空間，令聲音更立體。
HONOR MagicPad 2 規格與價錢
發售日期：8月30日
售價：$4,499
顏色：星空黑、月影白
容量：12GB + 256GB
CPU：Snapdragon 8 Gen3；8核
系統：MagicOS 8.0.1
電池容量：10050mAh
優惠
凡購買HONOR MagicPad 2 ，即送HONOR Magic-Pencil 3 [白色] (售價$799)和 HONOR MagicPad 2 智能藍牙鍵盤 [深灰色] (售價$799)