HONOR Magic V3港版開箱實測｜HONOR Magic V3終於正式推出香港版（國際版），記者提早兩星期將港版入手，立刻為大家開箱實測。作為 HONOR 的年度力作，它無論在設計、性能及功能上都有非常突出的表現！



先說設計，Magic V3 可以算是目前業界最纖薄的大屏折疊手機，折疊狀態下機身厚度僅 9.2mm，而完全展開後更薄至 4.35mm，重量也控制在 226g。記者拿到手時，感覺就像拿著一部普通直屏旗艦機，相當輕巧好握。這全賴它採用了航天級別的特種纖維機身和新一代的榮耀魯班鉸鏈，在强度的同時最大化了機身的纖薄程度。

市面上幾乎最輕薄的機身，手感非常好。（林勇 攝）

當中這個新鉸鏈採用了第二代盾構鋼材料，理論壽命可達50萬次折疊。記者反覆開合多次，幾乎感受不到摺痕的存在。官方稱經過10000次折疊後，摺痕深度僅為78微米，遠低於對手產品。值得一提的是，Magic V3 更首次實現了IPX8級防水，在2.5米水深下浸泡30分鐘也毫無問題，並支持濕手操作。

全新設計新鉸鏈（林勇 攝）

HONOR Magic V3 摺合後只有9.2mm厚（林勇 攝）

而另一個驚喜點在於它的外屏。6.43吋、2376 x 1060 解析度的LTPO AMOLED 面板，在折疊手機中已經算是非常大了。再加上高達5000nits的峰值亮度和120Hz刷新率，即使不打開使用內屏，它的顯示體驗已經十分出色。這也使得用戶日常使用時，完全可以像普通手機一樣單手操控，非常方便。

加上原裝機殼手感，仍與一般直身手機無異。（林勇 攝）

打開手機，迎面而來的是7.92吋、2344 x 2156 解析度的大內屏。同樣採用LTPO AMOLED面板，並支持120Hz刷新率。兩塊屏幕均覆蓋金剛柔性裝甲保護層，官方稱耐磨性提升了5倍。而更有意思的是，HONOR還為它加入了離焦護眼功能，通過AI算法模擬離焦鏡片，以緩解長時間近距離用眼導致的疲勞和近視。這對於需要長時間使用手機的用戶無疑是一大福音。

打開大屏幕，中間摺痕並不太明顯。（林勇 攝）

至於性能方面，Magic V3 搭載了驍龍8 Gen 3 處理器，配以12GB大內存和512GB UFS 4.0 高速存儲。通過Geekbench 6跑分，記者獲得了單核1605分、多核5400+分的成績，與目前的安卓旗艦機相當。無論是多任務處理還是大型遊戲，都可以輕鬆應對。電池容量也達到了5150mAh，並支持66W有線和50W無線快充。續航能力相比普通旗艦有過之而無不及。

對應66W快充及50W無線快充（林勇 攝）

而拍照作為旗艦手機的重要環節，自然也是Magic V3 的一大亮點。它的後置三攝分別為5000萬像素主攝、4000萬像素超廣角、以及5000萬像素3.5倍光學潛望式長焦。憑藉榮耀積累多年的影像算法，無論是白天夜景、人像風景都能拍出上乘的成像質量。就連20倍混合變焦，出片也十分清晰可用。

三鏡系統拍攝質素非常不錯。（林勇 攝）

記者手上的HONOR Magic V3正是iconic的香檳金色仿皮機底面（林勇 攝）

HONOR Magic V3試拍相片👇👇

試相：人像、風景拍攝質素非常高

試相：近攝質素亦都很好

三鏡頭遠攝實試：

+ 1

配合Magic V3 還有一系列AI拍攝輔助功能，例如AI鷹眼拍攝，可以更輕鬆地捕捉快速運動的物體；又如AI消除功能，只需簡單框選，即可智能去除照片中不需要的元素，非常好用。HONOR指後續還會為新機加入與大師工作室Harcourt合作的人像模式，令人充滿期待。加上性能方面，以Snapdragon 8 Gen 8的協助下，性能當然與市面上大部份旗艦手機無異，打機如《原神》等「大食」遊戲，調校至60fps進行都完全沒有壓力。另外，利用Geekbench 6跑分，取得大約取得1605分單核分數、5400分多核心分數，亦都相當不錯。

試相：利用AI鷹眼拍攝可輕易掃捉高速移動的主體

AI智能刪除功能非常實用，效果亦十分出色。

Magic V3 還有諸多針對大屏體驗優化的功能。比如說平行空間，可以在同一部手機上分屏使用兩個獨立的賬號（以sim卡分開），公私分明。以及利用AI為用家提供更多便利的

「任意門」功能，只需從屏幕側邊一拉，即可快速啟動AI推薦的應用，效率大大提升。針對辦公需求，它還做了深度適配，可充分利用大內屏的優勢。

AI任意門功能，可隨時呼出常用的apps，十分實用。（林勇 攝）

唯一的遺憾可能是，香港版 Magic V3 暫不支持衛星通話功能，在記憶體組合上也沒有16GB+1TB頂配可選（只有12GB+512GB版，但以$10,999售價開賣，加上大量贈品附送）。但瑕不掩瑜，它在外觀設計、屏幕、性能、影像等各方面，都算得上是一次對摺疊旗艦手機形態的全面突破。