YouTube奇片宣稱拯救手機入水問題？｜YouTube 上有著內容層出不窮的影片，但沒想到居然有一段影片，聲稱只要用入了水的手機播放，即能解決入水問題，以「內功」將機內的水份迫出水機！這段神奇 YouTube 片在網路引起了廣泛關注，外媒 The Verge 實測發現，這方法竟確實有一定效果。



睇片就可以解決手機入水

名為「Sound To Remove Water From Phone Speaker ( GUARANTEED )」的影片，上傳以來已經獲得超過 4,500 萬次觀看。而且大量的留言顯示，很多用家在手機入水後，使用手機內置喇叭開聲播放這段影片，真的成功解決入水問題。留言中，有不少人指自己在淋浴、河邊或其他潮濕環境中不慎令手機進水，並感謝這影片幫助他們拯救手機。

YouTube 影片使用低頻聲音幫助手機排出水份，高達4,500萬views（YouTube影片截圖）

原理是什麼呢？

其實影片是利用低頻震動的聲音，當手機播放這段聲音時，喇叭的低頻震動會令空氣流動，這正是影片聲稱能夠將水分從喇叭孔中擠出的原理。儘管這種方法聽起來有點簡單，但事實上，原理與 Apple Watch 上的排水功能非常相似。

為了驗證這段影片的效果，外媒 The Verge 找來幾位專家，其中包括來自 Bose 的研究總監 Eric Freeman。他解釋，喇叭通過推動空氣來產生聲音，而低頻的震動能夠產生更強的空氣流動，這可能幫助將水滴從喇叭中推出。這也是為什麼當播放影片時，可以看到手機喇叭附近會有水滴被擠出來的情況。

為了進一步檢驗影片的效果，iFixit 進行了一系列測試。選擇四款不同型號的手機，包括iPhone 13、Pixel 7 Pro、Pixel 3 和 Nokia 7.1，將這些手機浸入水中後，再播放這段影片以觀察排水效果。測試結果顯示，Pixel 7 Pro 幾乎完全排除了水分，而 Nokia 7.1 效果即較差。

測驗發現 iPhone 13內仍有液體（綠色發光的部分）（圖片來源：iFixit）

迫出水滴不等於完全解決問題

然而，這種方法並非萬能。儘管在測試中可以看到部分水滴被成功排出，但不等於可以完全解決入水問題。尤其是對於那些入水位置較深層的手機，如 USB 接口、SIM 卡槽等位置的水分，這種方法幾乎無能為力。

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資料來源：The Verge