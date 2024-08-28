iPhone 回收價更新2024年8月更新｜趁iPhone16推出跌價前快放29款舊機｜iPhone 16系列將於9月9日發表，不少iPhone機主都會送舊迎身，放舊機換新iPhone。既然都係換，當然趁新機未發表、舊機未跌價前快換，馬上睇29款舊iPhone回收價。



因為iPhone 16將連同iOS 18推出，舊機中只得iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max ，才可以玩到全新蘋果AI人工智能，相信到時舊型號的回收價將會大跌。本文著眼點正是趁iPhone 16代未推出前盡快將舊機甩手。因此今次 01HASHTech 不報導Apple官網上都有舊機Trade-in價，改以先達回收價為參考。

iPhone 回收價更新2024年8月｜趁iPhone16推出跌價前快放29款舊機

本文報價只供參考，全部均以該型號最高容量（比如15 Pro最高為1TB／15 Plus 最高為512GB）、機身及操作狀況良好計，實際回收價亦可能因為機身顏色不同而有出入。當然你都可等16代發表後，直接在蘋果官網上做機換機。



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