iPhone 16 Pro在印度生產並僅限當地銷售　國際市場依舊中國製造

近日,關於蘋果公司開始將iPhone Pro高端機型在印度生產的消息引發了一部分中國消費者的擔憂。然而,據最新消息確認,「iPhone 16 Pro Designed by Apple in California. Assembled in India」表明iPhone 16 Pro系列將在印度製造。



儘管如此,相關人士透露稱這僅限於印度自產自銷,並且中國以及大部分國家或地區仍會採用「Made in China」的模式進行組裝生產。因此,用戶無需過於擔心其產品質量問題。

Wedbush Securities公司的分析師Dan Ives表示:「我認為印度可以生產一些基礎型號或者蘋果硬件的其他部分,但像Pro和Pro Max這類高端機型仍將繼續在中國生產,我們目前沒有看到任何變化。」

他還補充道:「對iPhone系列來說,iPhone 16可能是蘋果過去10年中最重要的發布之一。因此,確保供應鏈穩定至關重要。」

Ives認為:

「無論從哪種形式來看,印度目前還不能讓蘋果完全依賴以確保這個非常重要的周期順利進行。」

值得一提的是,去年只有iPhone 15基礎版機型是印度本土組裝的,並且上市首日就為印度客戶提供了印度產機型,之後又通過和碩科技為印度用戶提供iPhone 15 Plus的國產機型。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】