iPhone 16 啞黑 iPhone 16 Pro 古銅金機身曝光！Threads民預感大賣｜還有不到一週iPhone 16 / 16 Pro 系列就發表，Threads 上有大量疑似實機流出影片，台灣網紅少白老師(@gbyezen)就公開了一支黑色的iPhone 16，網民覺得霧面啞色很正，垂直排列的鏡頭辨識度高，表示：預感會大賣。



iPhone 16 鏡頭重新垂直排．啞色霧面處理好看

影片中的黑色 iPhone 16 並沒有開機，只握在手裡轉來轉去、機身多面睇。網民都認為啞黑色的霧面感覺很正斗，多人討論為了拍攝360影片而重新由斜角排列改回垂直拍的雙鏡，整個鏡頭模組由正方改回長方型，閃光燈獨立搬出鏡頭模組，直接長於機背。有網民覺得跟近幾代iPhone長得不一樣辨識度高，但iPhone長年用家卻認為又走回頭路，只是跟XS一個樣。更笑言這「巨型二筒」排列沒有很好看，更笑言似小米11，失去iPhone的特色，不知各位又是否喜歡？

少白老師(@gbyezen) Threads截圖

另外在影片中可見，iPhone 16 機身右邊「電源鍵」下方真的追加了「Capture button」方便拍照時當快門鍵。而機身左側，今代iPhone 16 都取消了最傳統的「mute button 靜音鍵」，轉用電容式多用途可自定功能「action button」。

少白老師(@gbyezen) Threads截圖

iPhone 16 Pro加入古銅色類似暗香檳金 辨識度高預計將成新寵

而另一位Threads用戶則公開了 iPhone 16 Pro 古銅金機身影片，網民覺得比傳統「香檳金」更帥，而且辨識度高，預計將成新寵。講到這「古銅色」，近期有外媒自製3D渲染圖，顏色比一般iPhone用的金色更深沉，不過Threads 實物片可看出，真機沒那麼深色暗調，不知各位是否喜歡？

古銅色的iPhone，你會喜歡嗎？（x）

機身顏色很重要，但更多買家仍然最關心iPhone 16 的性能，是否值得花大錢買最新一代，還是等iPhone 15 減價，買上一代更化算？

iPhone 16 VS iPhone 15 11項規格比拼

（本文比較數字以消息來源向來準確、曾多次成功劇透Apple 新機傳聞的平台情報為準，可能跟真正推出時的數據有分別，只供參考。）

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