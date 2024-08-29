HMD Barbie聯乘手機｜復古摺機襯Y2K穿搭、似足芭比真人電影道具｜近年流行使用只能通話不設上網功能的手機，幫用家斷網癮、重返現實生活。HMD近日宣佈將於10月開賣Barbie芭比復古摺機，粉紅Y2K風格充滿芭比元素。



HMD十月推芭比復古摺機

HMD在二月的世界行動通訊大會(Mobile World Congress)上曾提及過會推出芭比復古摺機，現在確定會在十月發售，而產品細節都正式公開。今次的芭比復古摺機以經典的芭比粉作主色，再加上色彩繽紛的圖案，十分突題「Barbie」這個主題的感覺，其機身的塑膠感，讓它十分像一件玩具，就像會出現在Barbie玩具盒一樣。

今次的芭比復古摺機以經典的芭比粉作主色，再加上色彩繽紛的圖案，十分突題「Barbie」這個主題的感覺 (HMD)

即睇芭比復古摺機外型

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HMD指這將會是一款「時尚、懷舊、不會讓人對數字世界上癮」的手機，手機只應打電話及收發短訊，不能使用社交媒體，另外會有復古遊戲《貪吃蛇》可以玩。除此之外手機有一個5MP相機，可以拍出真正的Y2K復古風格。

網民：油咗粉紅色嘅Nokia 2660嚟嘅！

有網民指「這個只是上了粉紅色的Nokia 2660」(HMD)

此消息一出之後引來網民討論，有網民指「這個只是上了粉紅色的Nokia 2660」。亦有人打趣道「我在等Ken的電話」、亦因為早前《奧本海默》與《芭比》真人版的電影檔期撞上，所以有人打趣道「我們要《奧本海默》手機。」有人更表示「作為喜歡芭比公仔的人，十分喜歡這個手機，希望可以支援一至兩個音樂程式，然後像小時候一樣要在電視上錄音樂以及要使用到MicroSD卡，重拾美好的舊時光。」，不知道大家又會喜歡這款芭比手機嗎？

Nokia 2660 (Nokia)