巴黎奧運｜作為奧運會全球合作伙伴，Samsung特別為巴黎奧運共 1萬7000位運動選手，每人免費贈送一部 Galaxy Z Flip6 奧運特別版手機，然而奧運還未閉幕，已有大量同款手機湧現於 eBay 拍賣裝及、法國二手交易網站Le Bon Coin。



在 ebay 上搜尋 Galaxy Z Flip6 奧運特別版手機，可以看到多個拍賣，商品介紹圖片中還拍下隨手機贈予選手的心意卡、環保袋，並註明於法國出貨、運費需要1700港元；賣家還表示「貨品全新未拆封」，真是新鮮滾熱辣。截至8月8日，ebay 上最高開價達7萬8000港元、投標價亦已上至約2萬港元，有價有市；拍賣價足夠買兩部同款式／同制格的普通版Galaxy Z Flip6 512GB版本（定價$9,698港元）。

回頭解說這部奧運參賽選手版 Galaxy Z Flip6 ， 它的硬件規格與同款512GB版相同，機身為金黃色，上面印有奧運／帕運會徽以及三星logo。跟機的NFC卡可以為 Galaxy Z Flip6 追加奧運五環顏色手機wallpaper/主題，且預裝了巴黎奧運官方電信夥伴Orange提供的100GB容量e-SIM卡，三星錢包 Samsung Wallet 可在選手村的可口可樂自動販賣機免費任飲，且可無限次搭乘巴黎地區集體運輸工具。

奧運版Galaxy Z Flip6 官方圖片

更重要是，奧運會向來禁止選手在參賽期間攜帶私人物品，但 奧運版 Galaxy Z Flip6 卻不在此限，不時都會見到選手或工作人員拿著奧運版Galaxy Z Flip6 手機合照selfie，選手於社交平台打卡時，po文寫住「photo taken by Samaung Galaxy Z Flip6，絕對是超高明的宣傳手法。

不時都會見到選手或工作人員拿著奧運版Galaxy Z Flip6 手機合照selfie

根據法國媒體《Le Parisien》報導，三星知道以上情況，並已經向國際奧委員會（IOC）報告；雙方達成共識，Samsung回應表示：「這是送給選手的禮物，選手有權決定如何處置。」有網民欣賞三星的反應大方得體，因為對不少來自經濟弱國的國家隊選手而言，一筆額外收入，可以支撐他們繼續運動生涯。《Le Parisien》又評論道，雖然選手未如三星所預期，在奧運期間使用手機以增加SNS上的曝光率，但「手機珍貴到版轉售」何嘗不是一招出色的宣傳，從行銷角度來看，三星已賺得足夠成功。更甚至，於7月30日完成的乒乓球混雙頒獎典禮上，自南韓、北韓和中國三地的選手在頒獎台上一齊用Galaxy手機自拍，事件被眾多媒體報導，這一張「世紀合照」已經賺到盡。

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