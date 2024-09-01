《LOOK BACK-驀然回首-》電影無劇透影評｜鏈鋸人作者藤本樹之作｜鏈鋸人作者藤本樹的短篇漫畫改編電影《LOOK BACK-驀然回首-》於8月29日在香港正式上映，此動畫在日本一上映就已經成為熱爆話題、好評不斷，到底此動畫值不值得入場觀看？本文不會劇感故事，反而想分享記者看完《LOOK BACK-驀然回首-》後，藤本樹教會我的事。



藤本樹是誰？｜獵奇邪典漫畫家

《LOOK BACK-驀然回首-》為漫畫家藤本樹的短篇漫畫改編之作。不過有些人可能會好奇「藤本樹是誰」？單說「藤本樹」這個名字可能有點陌生，但如果說到《鏈鋸人》的話，相信大家都會有聽過這個名字。藤本樹正是《鏈鋸人》的作者。其作品風格偏向黑暗獵奇，卻能讓人感動及共鳴。這位曾吃掉過女友寵物金魚的怪誕漫畫家，卻在《LOOK BACK-驀然回首-》中向大眾說了一個溫暖窩心的故事。

藤本樹是誰？｜獵奇邪典漫畫家

《LOOK BACK-驀然回首-》簡介

《LOOK BACK-驀然回首-》講述了兩個女生從小學開始追尋漫畫夢想的故事，一直被同學稱為超強漫畫家的藤野一直都喜歡創作漫畫，其四格漫畫異想天開，故事有趣。並在學校的報刊上連載。直到一天，一直在家沒上學的京本也開始在報刊上連載自己的四格漫畫。京本十分擅長繪畫風景畫，她的畫作放在藤野旁邊，甚至將藤野的畫作比下去。不服輸的藤野於是埋頭苦練。直到有天她們意外地見上面，並開始合作以一起作畫，卻在一帆風順之際迎來意想不到的事。

《LOOK BACK-驀然回首-》簡介（《LOOK BACK-驀然回首-》劇照）

藤本樹教會我的事｜為何攝影不能取代繪畫？

紀錄不存在的事物

在相機發明之前，人類只能用繪畫的方式去紀錄及生成影像。那為何相機發明了之後，還有人會選擇畫畫？在《LOOK BACK-驀然回首-》中，記者得到了答案。因為相機只能記錄眼前存在的事物，卻不能記錄故人往事。在《LOOK BACK-驀然回首-》中，繪畫重新改寫了憾事的結局，讓人可以重新振作。

紀錄不存在的事物（《LOOK BACK-驀然回首-》劇照）

畫風筆觸改變觀感

雖然相機可以拍出不同風格的照片，但事物的形狀及結構都會傾向貼近現實；而繪畫則可以任意改變事物呈現的方式、形狀、顏色及結構等。例如想紀錄「眼睛」，相機會拍下眼球、瞳孔及眼睫毛等眼睛的元素，但在繪畫時，眼睛的呈現方式五花八門，甚至只用「．」一點都可以呈現出眼睛。

畫風筆觸改變觀感（《LOOK BACK-驀然回首-》劇照）

在《LOOK BACK-驀然回首-》動畫中保留了不少藤本樹在原作漫畫中的排線及筆觸，相比起其他動畫化後的動畫。《LOOK BACK-驀然回首-》讓人有種確確實實是動起來的漫畫的感覺，是名乎其實的「動漫」。其分鏡及畫面呈現都十分貼近原作，顏色運用精湛，一下子就帶人進入了主角的內心世界。這是執導的電影導演押山清高故意為之，因為他認為筆觸及勾線能反映出作者的個性及情感。

藤本樹教會我的事｜無忘初心

無論是創作者又好，又或者發展興趣事業也好，都有個「初心」。當機會一個接一個，前途彷似一片光明，越走越遠時，初心就像是出發的基地一樣，離我們越來越遠。不回首一看，分分鐘忘記自己為何出發，甚至忘記了當初決定好的路。看完《LOOK BACK-驀然回首-》之後，提醒了我們偶爾要回一回去出發點，走一段回頭路找回初心。

故事中心思想——無忘初心（《LOOK BACK-驀然回首-》劇照）

《LOOK BACK-驀然回首-》漫畫及動畫哪個比較好？

動畫優點：讓漫畫活起來

《驀然回首》動畫電影的主理人押山清高同樣是位鬼才，他曾擔任吉卜力作品《借東西的小矮人亞莉亞蒂》及《風起了》的原畫師，今次一手包辦《驀然回首》導演、劇本、角色設計工作。動畫除了加入了配音、配樂及顏色之餘，亦擴展了不同場景之間的細節，讓故事更連貫及仔細，加上配音也為角色注中了靈魂，讓人物更真實，更有代入感。配樂亦為故事加強了故事氣氛，讓觀眾可以投入到主角的內心節奏之中。

動畫優點：讓漫畫活起來 （《LOOK BACK-驀然回首-》劇照）

漫畫優點：慢慢細味品嘗

在動畫及漫畫都有分鏡去比較藤野及京本的畫作。但因為藤野的四格漫畫傾向展示故事內容及想法，不像京本的風景畫一樣一艷驚人。在動畫中可能為了顧及整體的節奏而沒有太多時間去看藤野的作品，讓觀眾難以在當下明白藤野的故事創作能力，在漫畫中才有時間仔細觀看藤野的四格漫畫內容，理解她與京本是在內容創作及畫面繪製上平分秋色、互補長短的關係。

漫畫優點：慢慢細味品嘗 （《LOOK BACK-驀然回首-》漫畫）

電影與原作平分秋色

整體來說《LOOK BACK-驀然回首-》的動畫及漫畫的關係就有如藤野及京本一樣，平分秋色、互補長短。建議有時間的話不妨兩者都觀賞一番。