7月日本動畫新番介紹 2024 ｜人氣經典動畫續作：我推2/妖精的尾巴/筋肉人｜7月快到！亦意味住又有新一季的動畫新番推出，小編為大家推介一系列新番，包括多套人氣動畫續作：我推的孩子、妖精的尾巴及筋肉人等，即睇詳情啦！



7月新番——多套人氣&經典動畫

今年的7月新番包括了多套人氣及經典動畫的續集。例如近年大熱的動畫《我推的孩子》，又或者是經典動畫《筋肉人》等，讓人十分期待。立即睇有咩7月新番啦！

7月新番——多套人氣&經典動畫

7月新番介紹

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1.我推的孩子 第二季

開播日期：7月3日

人氣大熱的《我推的孩子》第二季將於7月3日開播。在第一季中，主角阿庫亞與露比透過轉生成為偶像星野愛的孩子，亦開始了自己的星途並揭示了娛樂圈的黑暗面。第二季將繼續探討不同角的成長及其他角色之間的關係，特別是「情敵」有馬佳奈和黑川茜之間的對手戲讓人十分期待。

2.異世界自殺特攻

開播日期：7月5日

《異世界自殺特攻》改編自DC漫畫《自殺突擊隊》的原創動畫作品，動畫由WIT STUDIO製作。故事發生在一個異世界，主要角色是由超級反派組成的特殊突擊隊，包括哈莉奎茵（Harley Quinn）、小丑（The Joker）、死亡射手（Deadshot）、和平使者（Peacemaker）、泥面人（Clayface）、鯊魚王（King Shark）等。異世界自殺特攻的劇情圍繞著特殊突擊隊的冒險和任務。他們被派往異世界，面對各種危險和敵對勢力，必須合作解決問題並完成任務，不過因為每個角色都有自己獨特的能力和背景故事，他們必須克服個人問題並團結一致，才能成功完成任務並保護異世界的和平。

3.FAIRY TAIL魔導少年 百年任務

開播日期：7月7日

《FAIRY TAIL魔導少年 百年任務》的故事背景設定在菲歐烈王國的「妖精的尾巴 FAIRY TAIL」魔導士公會。公會的最強小隊由納茲、露西、哈比、格雷、艾爾莎、溫蒂和夏璐璐組成。他們即將展開一場旅程，目的地是遙遠北方的基爾帝那大陸，那裏是最古老的魔導士公會「魔陣之龍」。今次納茲和他的夥伴將面對黑魔導士瑟雷夫和黑龍亞克諾羅基亞的死鬥，其進行一個傳說級的百年任務。這個百年任務是「魔陣之龍」自創立後百年，任何人都無法完成的委託。他們將面對許多未知的挑戰，包括神秘的街道、無法理解的神和可怕的敵人。

4.前輩是偽娘

開播日期：7月4日

《前輩是偽娘》是一部以戀愛喜劇為主題的動畫作品。故事圍繞著主人公花岡真琴和他的學妹蒼井咲之間的三角關係。花岡真琴是一名男高中生，平日喜歡裝扮成女生。學妹蒼井咲向他告白，並不在意真琴的性別積極追求他，希望成為他的初戀。在追求真琴的過程中，咲結識了真琴的兒時男性好友大我龍二。龍二起初對咲保持著警戒，但後來也發現自己對真琴有著特殊的感情。這三個人之間的關係逐漸變得複雜而有趣。

5.我的妻子不具感情

開播日期：7月2日

《我的妻子不具感情》是改編自杉浦次郎原作的日本漫畫作品，故事講述了獨居上班族小杉拓馬在工作繁忙的同時，買下了一台低配版家務機器人米娜。在一次醉酒後，拓馬開玩笑地問米娜是否願意成為他的妻子，從此，米娜開始展現出了異常的行為。展開人類和一個機器人的新婚夫妻生活。

6.小市民系列

開播日期：7月6日

《小市民系列》是一部改編自冰果作者米澤穗信的推理小說。故事圍繞著兩位高中生小鳩常悟朗和小佐內由紀，他們既不是情侶，也不依賴彼此，卻建立了一種互惠關係。他們共同追求著寧靜的高中生活，卻不斷面臨著各種謎團和事件的挑戰。故事中的主角小鳩常悟朗是一位喜歡推理的高中生。他常以第一人稱的視角，通過自己的觀察和推理，解開了一個個謎團。而小佐內由紀則是他的拍檔，兩人共同面對著消失的包包、意義不明的兩幅畫、美味可可之謎以及考試時破掉的玻璃瓶等一連串的謎題。

7.天穗之咲稻姬

開播日期：7月6日

改編自人氣的同名遊戲，故事講述在遙遠的東方邊境，雅那特之國，擁有兩個世界：神明居住的天界和人類居住的人界。在天界中，有一位名為佐久名公主的女神，她同時是武神和豐穰神之子。然而她女卻過著虛耗父母積存糧食的啃老生活。某一天，因為一個意外，佐久名公主被驅逐出神明的都城，流放到了鬼怪橫行的孤島——日之惠島。在這片荒蕪之地，食物的供應變得困難，佐久名公主開始耕作土地，種植水稻，並對抗鬼怪。這個故事描述了人類與初出茅廬的豐穰神一起生活的情景，他們共同努力，克服困難，展開了一段充滿稻殼飛揚的集體生活。

8. 筋肉人 完美超人篇

開播日期：7月7日

《筋肉人 完美超人篇》是《筋肉人》第三季作品，故事發生在1991年的「王位爭奪戰篇」之後。金肉星第58代大王金肉人在地球上與正義超人、惡魔超人和完美超人簽署了互不干擾條約。然而，沒過多久，完美超人卻撕毀了條約，並與其他兩個勢力發生衝突。今次《筋肉人 完美超人篇》聲優陣容十分之強，包括宮野真守、小野大輔及梶裕貴等知名聲優，可以說是十分豪華的配置。

9.巨靈神U

開播日期：7月5日

巨靈神U是一是《金剛戰神》續作，由永井豪創作，並由東映動畫製作。故事設定在一個被稱為「費加星聯軍」的外星勢力企圖征服地球的時代。主角宇門大介是金剛星的王子，其母星受到費加星聯軍的襲擊而被摧毀。大介乘坐著克雷飛天神逃離母星，並被宇門博士收養，化名成宇門大介。他在地球上工作並重新以人類的身份生活，但當費加星聯軍再度威脅地球時，大介毅然挺身而出，駕駛克雷飛天神保護地球。故事展示了友情、勇氣和奮鬥精神，同時亦探討人與機器人之間的關係，以及人性的複雜。

10.奇奇冒險日記 ポンポンらー夏休み

開播日期：7月19日

《奇奇冒險日記 ポンポンらー夏休み》是人氣漫畫甜甜私房貓的3D動畫版，講述了主角奇奇在夏天的冒險故事。故事發生在一個充滿奇幻和冒險的夏日，奇奇和他的朋友們一起展開一場刺激又有趣的冒險旅程。他們將面對各種挑戰和困難，並通過勇氣、友情和智慧來克服困難，最終實現自己的目標。

11.不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學

開播日期：7月3日

故事主角久世政近，是一位俄語聽力達到母語水準的高中生。他的鄰座是一位絕世銀髮美少女艾莉。艾莉同學經常以俄語輕聲地遮羞，讓聽懂俄語的政近忍不住笑出聲來。然而艾莉同學對此毫不知情，這對青春少年和俄羅斯美少女之間的戀愛喜劇就此展開。

12.鹿乃子乃子虎視眈眈

開播日期：7月7日

其PV影片近期在網上突然爆紅的，故事講述著名的資優生虎視虎子，她在高中隱藏著自己的前不良少女身分，並以優秀的學業和品行受到社區及學校的讚譽。然而，某天她救下了一名鹿角掛在電線上的神秘少女「鹿乃子乃子」，這更是神秘少女班上新來的轉學生，從此展開了一場兩個少女之間的喜劇。