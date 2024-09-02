林超英分享負$2千電費單慳電5大關鍵原因走廊通風都關事 即睇貼士｜環保鬥士林超英以不開冷氣聞名，他曾在社交媒體上發布負7元的電費單讓人大為震驚，近日他就再在網上分享一張負$2千的電費單，並解構當中原因，即睇慳電貼士。



超英經典戰績—負$7電費單

一講夏天就會想起環保鬥士林超英，事關他即使在炎炎夏日都可以忍受不開冷氣。網民一到炎熱的日子就會問林超英是否有開冷氣，頻密到超英哥都出歌叫大家不用天天問。並說如果自己有開就會跟大家說。而超英哥更曾經在社交媒體上發布負7元的電費單，讓人感到十分出奇。

林超英在Facebook上叫大家不用天天問他是否有開冷氣 (Facebook: 林超英 Lam Chiu Ying)

超英哥出歌叫大家不用天天問 (YouTube:Hong Kong 2050 is NOW)

天文台前台長林超英周六上載「負7元」電費單。(Facebook: 林超英 Lam Chiu Ying)

負$2千電費單點做到？走廊通風都關事

當大家都以為負$7的電費單已經夠瘋狂之時，林超英近日在社交媒體上發布了一張負$2126的電費單，不過這樣電費單並不是來至超英哥，而是來自在公屋一人單位的長者。而政府電費津貼餘額更有剩下$3797。重點是，這位長者沒有仿傚超英哥禁冷氣，反而在睡覺時都有開冷氣。超英哥觀察了現場之後，分析了5個原因可以令電費如此低廉。

1.走廊通風

林超英指屋邨設計好，走廊通風，可以經鐵閘引導氣流，比不少「豪宅」的無窗電梯大堂優勝。

林超英指屋邨設計好，走廊通風，可以經鐵閘引導氣流，比不少「豪宅」的無窗電梯大堂優勝。(示意圖非事件中屋邨;資料圖片)

2.窗口大小適中

屋的窗口大小適中，上方有遮擋太陽直射入屋的簷，通氣而不會曝曬，沒有豪宅落地大玻璃的「頂住度氣」 和 「溫室效應」。

屋的窗口大小適中，上方有遮擋太陽直射入屋的簷，通氣而不會曝曬，沒有豪宅落地大玻璃的「頂住度氣」 和 「溫室效應」。(資料圖片)

3.單位面積小

因為單位面積小，兩把風扇足以製造環迴氣流，不會覺得 「焗」。

4.夏天睡眠才開冷氣

夏天睡眠才開冷氣，而且有客觀溫度指標，不是天天開，冷氣機一級能源標籤，調校在25、26 度。

夏天睡眠才開冷氣，而且有客觀溫度指標，不是天天開，冷氣機一級能源標籤，調校在25、26 度。(網上圖片)

5. 雪櫃大小適中

雪櫃大小適中，儲存量不多不少，亦會有助慳電。

雪櫃大小適中，儲存量不多不少，亦會有助慳電。(網上圖片)

林超英分享負$2千電費單慳電5大關鍵原因走廊通風都關事 (Facebook: 林超英 Lam Chiu Ying)

消委會7大雪櫃慳電貼士

上述講到雪櫃的大小及儲存量都會影響用電量，其實曾經消委會都有教過雪櫃慳的7個貼士，即睇雪櫃慳電貼士。