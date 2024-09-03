iPhone 16 Pro 售價、規格、顏色消息整理｜Apple 將在香港時間 9 月 10 日，凌晨 1 時舉行的秋季發布會，預計將延續傳統推出四款型號，包含 iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro 以及 iPhone 16 Pro Max。然而，今年的 Pro 系列將帶來不少值得期待的新功能和設計改進，以下整合 14 個 iPhone 16 Pro、16 Pro Max 焦點傳聞。



1）螢幕加大

iPhone 16 Pro 和 16 Pro Max 將配備有史以來最大的螢幕，分別達到 6.27"和 6.86"。與之相比，iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 螢幕尺寸分別為 6.1"和 6.7"。

2）電池容量加大

根據傳聞，iPhone 16 Pro Max 電量將會增加 5%，而 iPhone 16 Pro 的增幅更多，將迎來 9% 的提升。這些改進將有助於延長手機的續航時間。

3）拍攝按鈕

所有 iPhone 16 型號都將配備全新的拍攝按鈕，專為影相、拍片設計。此按鈕還支授更多的操作，例如通過左右滑動來進行變焦、輕按對焦等。拍攝按鈕將位於 iPhone 的右下角，當用家打橫使用 iPhone 時，與使用相機的手感差不多。

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4）超廣角鏡頭升級

iPhone 16 Pro 和 16 Pro Max 將搭載升級版的 48MP 超廣角鏡頭，能在 0.5 倍模式下捕捉更多的光線，特別是在低光環境下能夠拍攝出更清晰的照片。此外，16 Pro 系列還將支援 48MP 的 ProRAW 超廣角相片拍攝，這些照片包含更多的細節，便於後期編輯。

5）全新超遠攝鏡頭

iPhone 16 Pro Max 有望成為首款配備超遠鏡頭的 iPhone，顯著提升光學變焦能力。超遠攝通常指焦距超過 300mm 的鏡頭。當前的遠鏡頭相當於 77mm 的焦距，因此如果這一傳聞屬實，iPhone 16 Pro Max 的變焦能力將大幅提升。這種鏡頭通常用於運動和野生動物攝影，但在合適的距離下，還可以創造出極為柔和的背景虛化效果，非常適合人像攝影。

(Lakhwinder Singh X戶口圖片)

6）更先進的四棱鏡鏡頭

預計 iPhone 16 Pro 型號將配備5倍光學變焦，這項技術目前僅限於 iPhone 15 Pro Max。四棱鏡鏡頭系統具有「折疊」設計，可以容納在智能手機內部，從而實現高達5倍的光學變焦和25倍的數位變焦。相比之下，目前的 iPhone 15 Pro 則僅支持高達 3 倍的光學變焦。

7）支援 Wi-Fi 7

iPhone 16 Pro 預計將支援 Wi-Fi 7，這將使數據傳輸速度更快，延遲更低，且連接性更可靠。Wi-Fi 7 技術支持同時在 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 頻段傳輸數據，峰值傳輸速度可達 40 Gbps，是 Wi-Fi 6E 的四倍。

(Lakhwinder Singh X戶口圖片)

8）全新 A18 系列處理器

所有 iPhone 16 型號都將搭載最新一代的 A18 處理器，該處理器預計將採用台積電的第二代3nm製程技術（N3E）。傳聞指出，Pro 型號使用的將會稱為 A18 Pro。這樣的配置可以更好地支援即將在 iOS 18 中推出的 Apple Intelligence 功能。

9）微透鏡技術提升OLED顯示效果

Apple 考慮在 iPhone 16 型號上採用微透鏡技術，這項技術可以在維持或提高 OLED 螢幕亮度的同時，減少能耗。這種技術通過在面板內部排列數十億個微小透鏡來減少內部反射。這些透鏡可以將反射回來的光線轉向屏幕，從而在不增加能耗的情況下提高亮度，或在維持亮度的同時減少能耗。

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10）40W快充

iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 將支援 40W 有線快充和 20W MagSafe 無線充電。相比之下，目前的 iPhone 15 和 iPhone 15 Pro 型號僅能支援最高27W的有線充電速度，而 MagSafe 無線充電器則最高支持15W。這次充電技術的提升將幫助彌補電池容量增加所帶來的充電時間問題。

11）升級咪高風效果

Apple 計劃對 iPhone 16 系列的麥克風進行重大升級，以改善加入了 Apple Intelligence的 Siri 體驗。這些改進包括語境感知、語義索引、應用控制和螢幕感知等功能。

iPhone 16 Pro系列模型機流出

12）全新的散熱設計

Apple 據傳為 iPhone 16 系列研發一種石墨烯散熱系統，而 iPhone 16 Pro 型號則可能增加金屬電池外殼以減少過熱現象。石墨烯具有比目前 iPhone 散熱器中使用的銅有更高的導熱性。

13）儲存容量大增

iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 預計將擁有高達 2TB 的儲存選項，這是 iPhone 15 Pro 最高 1TB 儲存容量的兩倍。

網上流傳的iPhone 16配色：