iPhone 16、iPhone 16 Plus傳聞｜新色、鏡頭、新按鈕等13大更新｜香港時間 9 月 10 日 Apple 秋季發布會臨近，果迷的目光聚焦於即將推出的 iPhone 16 系列。根據目前的傳聞，今年將推出四款新 iPhone，包括 iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max。以下整合已知的 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 主要傳聞與規格。



1）相機改為垂直排列

iPhone 16 和iPhone 16 Plus 的背部相機將採用垂直排列設計，而非 iPhone 15 的對角排列。新的相機模組設計將使廣角鏡頭和超廣角鏡頭分別位於兩個獨立的相機中，不僅提升了相機模組的外觀，還有助拍攝空間影片。

2）電池容量的變化

iPhone 16 Plus 電池容量可能會略微減少。具體來說，iPhone 16 的電池容量預計將增加6%，而 iPhone 16 Plus 的電池容量可能會減少 9%。為了延長電池壽命並提高能量密度，Apple 可能會採用堆疊式電池技術。

+ 12

3）新拍攝按鈕

iPhone 16 系列將新增一個名為「拍攝按鈕」的功能，專門用來影相和拍片。這個按鈕位於機身右下側，用家可以輕按來進行對焦，或用力按下來拍照。此外，用家還可以通過滑動來縮放鏡頭。

4）支援 Wi-Fi 6E

iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 將支援 Wi-Fi 6E 技術，這意味著可以使用 6GHz 頻段來實現更快的無線傳輸速度和減少信號干擾。

5）A18 系列處理器

新一代 A18 處理器將使用台積電的第二代 3nm 製程技術，稱為N3E。根據傳聞，iPhone 16 系列的所有四款機型都將搭載 A18 芯片，但可能會在標準版和 Pro 版之間做出區別，甚至可能使用 A18 和 A18 Pro 這兩個不同的名稱。A18 芯片的引入將為 iPhone 16 系列帶來更強大的性能，特別是支援在 iOS 18 中首次亮相的 AI 功能。

A18 芯片將配備升級版的神經引擎，據報導，其核心數量將顯著增加。升級後的神經引擎將提高 AI 性能，並加速機器學習任務的處理。

6）新螢幕技術

蘋果可能會在iPhone 16系列的OLED顯示屏中使用微透鏡技術，這可以在提高亮度的同時降低功耗。微透鏡陣列（MLA）通過在面板內部使用數十億個透鏡來減少內部反射，從而提高顯示亮度或減少功耗。這將使得iPhone 16系列的顯示屏在功耗不變的情況下變得更亮，或是在亮度不變的情況下降低功耗。

7）加入動作按鈕

動作按鈕在 iPhone 15 Pro 推出時，成為了一個備受矚目的新功能。今年動作按鈕將擴展到 iPhone 16 系列的標準版中。可以用來執行多種功能，例如打開電筒、啟動相機、啟動捷徑、開啟或關閉靜音模式等。

8）改進咪高風效果

Apple 計劃對 iPhone 16 的咪高風進行升級，以提升加入強大 AI 功能後的 Siri 使用體驗。升級後的咪高風將提供更好的訊號雜訊比，使 Siri 能夠更精準地進行語音識別和處理，從而改善語音輸入的質量。

9）全新散熱設計

iPhone 16 系列將使用石墨烯散熱系統，石墨烯的熱導率比目前使用的銅散熱片更高，將有助於更好地控制設備的溫度。此外，有消息稱，Apple 還會在 iPhone 16 的底盤位置配備更大塊的石墨片來解決長久以來的過熱問題。

10）記憶體大增

iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 的記憶體將從上一代的 6GB 增至 8GB，使得 iPhone 16 在多工處理方面表現更為出色，也有助於 Apple Intelligence 運行。

11）極窄邊框技術

iPhone 16 系列使用全新的極窄邊框技術，來最大化螢幕尺寸。這項技術通過壓縮內部銅線來實現更小的邊框，從而提供更大的螢幕占比。

12）減少鏡頭眩光

Apple 正在測試一種新的防反射光學鍍膜技術，將改善拍攝時的圖像質量，減少眩光和重影等問題。這項技術有望應用於 iPhone 16 的相機系統，從而進一步提升拍攝效果。

13）全新配色

根據傳聞，iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 可能會提供黑色、綠色、粉色、藍色和白色的選擇。相比 iPhone 15，白色將取代黃色，其他顏色將保持不變。

資料來源：MacRumors