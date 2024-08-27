Apple發布會9.10日舉行　主題暗藏AI彩蛋　iPhone 16系列傳聞整合

iPhone 16、Apple Intelligence終於來了！｜Apple 發出秋季發布會邀請卡，將在香港時間 9 月 10 日凌晨 1 點舉行。從邀請卡中可見，今次發佈會的主題為「It's Glowtime」，明顯看到將會將 Apple Intelligence 才為今次發布會的焦點。



「It's Glowtime」暗藏 Apple AI 玄機

Apple 邀請卡的主題往往都會透露出發布會的焦點內容，今次的「It's Glowtime」，以及官網上的 Apple Logo，都意味著發光的含意。如果有了解過 iOS 18 新的 Siri UI，就不難發現兩者的關係。因為當使用新的 Siri 時，介面將會是整個手機透框都發光，而顏色都與邀請卡上的 Apple Logo 相約。因此，可以猜想到發布會將以 Apple Intelligence 的 AI 功能作為焦點，向果迷展示 Apple AI 技術的 Showtime。

加入更多 AI 加能的新 Siri，將以新的發光介面表示正在啟動

iPhone 16 系列焦點功能

毫無疑問，發佈會的另一焦點將是 iPhone 16 系列。根據目前的消息，Apple 計劃發布四款新 iPhone，包括 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus，以及高階的 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max。這些新機型都將搭載最新的 A18 處理器，使其能夠完全支援 iOS 18 所帶來的 AI 功能。

早前的疑似官網流出圖中，有4款三個鏡頭的iPhone，相信是iPhone 16 Pro的圖片，即有4款金屬顏色，分別為黑、白、金及藍等，格調比較成熟。(Lakhwinder Singh)

另一引人關注的變化，是 iPhone 16 將加入可自定義的全新拍攝按鈕（Capture Button），將大大提升 iPhone 在拍攝方面的操作便利性和靈活性。拍攝按鈕位於右側電源鍵下方，不僅可以通過輕按來實現自動對焦，還能通過滑動來縮放畫面，這些手勢操作將進一步提高用家的拍攝體驗。

Pro 系列機型的螢幕尺寸也將有所增大，iPhone 16 Pro 的螢幕將從 6.1" 提升至 6.3 "，而 iPhone 16 Pro Max 則從 6.7" 增至 6.9 "。此外，這兩款 Pro 機型都將配備 5 倍變焦功能，這項功能去年僅限於 Pro Max 機型。

Apple Watch X 加強健康功能

發佈會上將推出新一代 Apple Watch X，預計將擁有更纖薄的設計和更大的螢幕，儘管外觀不會有明顯變化，但仍然是一次顯著的升級。在功能方面，Apple Watch X 預計加入更多健康監測功能，包括血壓監測和睡眠呼吸暫停檢測。這些新功能將使 Apple Watch 用家更好地了解和管理自己的健康狀況。

AirPods 4 降噪功能升級

AirPods 系列也將迎來新成員，預計會推出兩款 AirPods 4，一款是對現有 AirPods 3 的繼任型號，另一款則是增加了主動降噪功能的新型號，但價格將比 AirPods Pro 更為親民。設計方面，耳機柄將變得更短，並且充電盒將支援 USB-C 充電，內建喇叭，用於「Find My」的提示功能。

發布會觀看日期、方法

Apple 將在香港時間 9 月 10 日凌晨 1 點舉行秋季發布會，可以在 Apple.com 或在 Apple TV App 上觀看。屆時，hashTECH 也會即時文字轉播，想即時了解 iPhone 16 系列、Apple Watch X 內容的話，就不能錯過！

資料來源：Apple 官網