評測 B&W Pi8 / Bowers & Wilkins Pi8 真無線藍牙耳機｜英國名牌 Bowers & Wilkins 新一代無線耳機由內至外「斬掉重鍊」，無論軟硬體各方面都是重新設計，更搵到碧咸代言，想跟球王用同款耳機？先睇試玩report！



流線機身戴得舒服，要跟碧咸同款嗎？

先講外型，今次Pi8聽說換了由頭戴式名作Px8、800 鑽石系列的團隊操刀，線條簡潔耳機一新，尤其喜歡其面板位，設計與Px8的耳罩有種血脈相連的親切感，大大加分。整隻耳機更修身流線，Pi7的雙層設計雖然很有個性，但單計配感戴就貼耳得多，記者戴了一日都很舒服。不過就建議要花多少少時間選好左／右耳塞尺寸（跟機附4 種不同尺寸耳塞），貼合感及隔音效果會更好。

Bowers & Wilkins Pi8 更搵到碧咸代言，想跟球王用同款耳機？先睇試玩report！

評測 Bowers & Wilkins Pi8 耳機

Bowers & Wilkins Pi8 耳機外觀以至內構都跟Pi7完全不同，使用了跟Px8型號材質相近的12mm碳膜動圈單元，放棄了一圈一鐵組合設計，而且DAC部份都使用自家開發的專屬零件，做到更好聲更省電。

Bowers & Wilkins Pi8 耳機外觀以至內構都跟Pi7完全不同

放棄一圈一鐵組合設計，DAC部份都使用自家開發的專屬零件，做到更好聲更省電。

Bowers & Wilkins Pi8 Pi6藍牙耳機｜跟碧咸戴得獎設計聲靚線條靚

電量由上代的 5 小時加至 6.5 小時，加上充電盒一共可用 20 小時。Pi系列旗艦機向來可以用充電盒當作藍牙收發器，以附送的3.5mm to USB-C或USB-C 線，連接到各種藍牙制式比較舊（甚至沒有藍牙）的gadget上，即可聽到aptX Adaptive（最高 24bit / 96kHz）傳輸級別的高清無線音樂。

這個功能玩法頗多，比如駁到Switch、電腦，即可免去任何設定，馬上用藍牙打機聽歌。而就算是駁iPhone，其細節還原都會比直接駁iPhone藍牙好。

通話降噪不俗｜通話背景聲清淨

消噪軟件技術已經流行了超過5年，大部份廠商都做得不會太差。而Pi8更改設計後變得更貼耳，本身隔音就很好，再加上Pi8使用了B&W自家特別開發的ANC 消噪演算法，並吸收教訓將耳機上的環境聲收音咪位置移至耳機頂部，令收音更清晰無阻。個人認為其ANC及通透模式的表現比上代大大改善，不過希望專屬「Music | Bowers & Wilkins」app可以再更新，教用家可以細膩微調ANC降噪強度，那就能滿足更多不同用家要求。

試聽LE SSERAFIM 《CRAZY》電子舞曲，女聲響亮、靠前且飽滿，沒跟背景樂沒有含糊地混作一團，低音比過去的Pi7有所收斂，下沉夠深但實淨清脆。

試聽LE SSERAFIM 《CRAZY》電子舞曲

之後來一首懷舊的日本樂團Hi Fi Set歌曲《卒業寫真》Light Jazz抒情歌曲，可聽出Pi8背景聲相當清淨，男女聲三重唱的層次感表現出色，高頻明亮但又不會過度刺耳（耳機只聽了3、4小時比較新，相信再聽多一段時間人聲尾音那些微的尖銳感會再變得幼滑一點。）

日本樂團Hi Fi Set歌曲《卒業寫真》Light Jazz抒情歌曲

最後再試聽了吉卜力交響樂如《哈爾移動城堡》、《風之谷》，後者由鋼琴solo intro 的輕柔，去到後尾一路加疊各種樂器，可以聽出 Pi8的層次感不俗，令到耳機的個性和格局有所提升。Pi8不單適合流行曲、K-Pop類爆炸性十足的作品，聽純音樂、抒情歌曲也不會令人失望。

最後再試聽了吉卜力交響樂如《哈爾移動城堡》

Bowers & Wilkins Pi8 耳機整個使用體驗比上代好得多，尤其重新設計的機身非常流線型、好好戴，不過反光的玻璃面板就比較易有指紋。至於音色方面，由一圈一鐵改為單圈後，覺得 Pi8走向年輕化，低音量感大但仍算清爽。整體是樣樣有，不過tune得算幾有層次感。ANC 降噪還算好用，通話背景聲乾淨，不過個app有少少out，如果可以自調節降噪量更好。

Bowers & Wilkins Pi8 主動降噪真無線耳機規格一覽

支援藍牙編碼一覽：aptX Lossless／aptX Adaptive／aptX Classic／AAC／SBC

收音咪：每邊耳機內置 3 支通話／ANC 收音咪

單元：12mm 碳膜動圈單元

播放時數：6.5 小時（開啟 ANC ）、充電盒 13.5 小時

充電時間：2 小時／提供充電 15 分鐘使用 2 小時快充功能

防水能力：IP54（只限耳機）

配件：4 種不同尺寸耳塞（XS/S/M/L）、60cm USB-C to

USB-C 駁線、80cm USB-C to 3.5mm 駁線

體積：充電盒 65mm (w) x 29mm (d) x 52mm (h)

重量：耳機每邊 7g／充電盒 46g

顏色：亮黑／亮白／午夜藍 / 翡翠綠（9月發售）

售價：$3,380

Bowers & Wilkins Hong Kong ：3900 0120