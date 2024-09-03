iPhone 16用唔到WeChat？內地用家：換Android！官方回應傳聞

iPhone 16用唔到WeChat？｜iPhone 16 系列將在香港時間 9 月 10 日凌晨 1 時舉行，近日 iPhone 16 也成為網上的熱門討論話題。但是在內地市場，「蘋果 微信」這個關鍵字也迅速登上熱搜榜，原因是有傳言，微信（WeChat）可能不再支援即將發布的 iPhone 16，用家如果將手機升級至 iOS 18.2 系統，也將無法繼續使用微信，這一消息在網路上迅速傳播，引發了眾多用家的擔憂。



根據內地媒體《觀察者》的報告，內地有傳言指 iPhone 16 和 iOS 18.2 都不能使用微信，原因是 Apple 和騰訊之間的博弈結果。有網民表示，如果微信與 Apple 發生衝突，認為蘋果無法佔上風。畢竟，微信在中國的地位無可取代，iPhone 反倒可以被其他手機替代。

但也有網友對這一傳聞表示質疑，指出訊息被誤傳，問題不在於微信不支持，而是如果騰訊不再向 Apple 支付「Apple稅」，微信可能會從 App Store 下架，屆時所有 iPhone 用家將無法安裝或更新微信。

為了核實這項傳聞，9月2日，內媒記者聯繫 Apple 官方客服查詢。客服表示，微信是使用者常用的 APP 之一，iPhone 新機型不會剝奪使用者正常使用微信的權限。客服明確表示 「關於 iPhone 16 不支持微信的說法，目前沒有收到任何官方通知。」。同時，記者也聯繫了騰訊，相關工作人員回應稱：「目前，沒有收到這類消息。」

因此，在目前階段這項傳聞其實是謠言。用家無需過度擔心。 微信是否能夠繼續下載和使用的問題，建議等待官方的正式通知。

資料來源：guancha

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