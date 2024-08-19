WeChat Pay HK+AlipayHK優惠券｜$8交通券、每日12點搶限量Coupon｜假日喜歡到深圳遊玩的朋友注意了！現在WeChat Pay HK推出總值$8交通乘車優惠券，只要在以下站內掃QR code即可享有優惠。



WeChat Pay HK $8乘車券

由即日起至2024年10月29日，WeChat Pay HK用戶只要在指定深圳地鐵站入閘前掃描推廣易拉架，即可領取6張總值HK$8的優惠券，並可以在乘搭深圳地鐵、巴士及WeChat港幣錢包支援的其他內地公共交通服務時使用。

入閘前掃描推廣易拉架，即可領取6張總值HK$8的優惠券(WeChat Pay HK)

$8優惠券包括兩張HK$2內地交通乘車優惠券 (車費滿HK$2.01可使用) 及四張HK$1優惠券 (車費滿HK$1.01可使用)。有效期為領取後7天內，逾期無效，數量有限，先到先得。

$8優惠券包括兩張HK$2內地交通乘車優惠券及四張HK$1優惠券。

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AlipayHK每日12點搶商鋪限量Coupon

AlipayHK由即日起至8月31日舉行「香港開心購物節—好禮有禮」，只要打開App即可於每日中午12點搶商鋪限量Coupon，商鋪包括眼鏡店Zoff、運動品牌arena及7-Eleven等，即睇點拎優惠券！