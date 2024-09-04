iPhone SE4 將採用OLED屏幕？日經傳Apple 2025年將起全面停用LCD｜Apple發布會將於9月10日舉辦，雖然漸有消息指，iPhone SE4 並不會在同日公布，但也9成9於2024年內推出，讓不少人都拭目以待這部便宜又可用蘋果AI的新手機。近日日經新聞又指，Apple將會在iPhone SE4開始採用OLED屏幕，並將會於2025年起全面停用LCD。即睇詳情。



Apple棄LCD＝放棄日本供應商？

日本經濟新聞（日經）在昨日（9月3日）獲悉，美國蘋果將會2025年開始，所有推出的iPhone都會全面採用OLED屏幕。日本顯示器公司（JDI）和Sharp一直都有為Apple供應屏幕，曾為多達70%的iPhone提供屏幕，不過卻沒有量產手機用的OLED屏幕，失去此大額訂單，不單對2間日資公司做成重大影響，甚麼可能影響日本經濟。

日本顯示器公司（JDI）和Sharp一直都有為Apple供應屏幕，曾為多達70%的iPhone提供屏幕 （Apple）

Apple將全面採用OLED

原本只有高端機型的iPhone才會配備OLED面板，好處是每粒像素都會自體發光，不必再追加背光，機身可以更薄，且比起LCD更生動、色彩對比度更高。

日經指2025年上市的SE4 將改用OLED屏幕，此後全線iPhone 均會統一使用OLED屏幕。不少零件業務的企業都透露，Apple已經開始向中國的京東方科技集團（BOE）及韓國LG Display訂購下一代iPhone SE的OLED面板。外界就以猜測改變後韓國的Samsung將提供約50%、LG Display則會提供約30%、中國的京東方則會提供約20%。而JDI和Sharp本來沒有大量生產智能手機的OLED面板，所以意味著Apple不會再在日企訂購屏幕，對這兩間企業來說是打擊。

有傳預定在2025年上市的iPhone SE4會採用OLED（資料圖片）

iPhoneSE4流傳概念照（資料圖片）

iPhone SE4傳言

有一些關於iPhone SE 4的傳言指出，iPhone SE4的設計會與iPhone 14十分像。 包括頂部的「瀏海」、6.1英寸螢幕及使用Face ID。而在配置上，新款iPhone SE將採用A18晶片提供動力，與iPhone 16一樣以支援Apple Intelligence功能。雖然Apple發布會將於下週舉行，不過有傳將只會推出iPhone 16，預計iPhone SE 4要到2025年上半年才會釋出。