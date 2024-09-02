iPhone 16人工智能Apple Intelligence解除地區限制、香港用到？｜原本因應合作公司OpenAI使用ChatGPT的地區限制，蘋果自家人工智能Apple Intelligence本來要求用戶必須將裝置區域設為美國，換言之外國是無法使用，但在Apple在最新的iOS 18.1、iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 測試版已取消以上要求，換言之將可在美國境外使用，不知香港又是否用到?



Apple Intelligence 功能

Apple Intelligence 簡單地說就是蘋果自家的生成式 AI，類似 ChatGPT。但 Apple Intelligence 厲害在於它和 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 深度整合，iPhone、iPad 及 Mac 用家很簡單就能運用到 Apple Intelligence 的各種功能。

Apple Intelligence 功能 (資料圖片)

Apple Intelligence 可以在不同功能中應用，包括撰寫文字和電子郵件、跨應用程式自動執行操作、生成圖像、總結文件和文字等等。Apple Intelligence在之前的測試版中，用戶除了必須將Siri的 Apple Intelligence之外，更要將整個裝置的區域和語言變更為美國地區。

Apple Intelligence 可以在不同功能中應用，包括撰寫文字和電子郵件 (資料圖片)

Apple Intelligence解除地區限制 美國以外都用得？

根據9to5Mac最新的發現，將設備區域更改為美國的要求似乎已刪除，測量功能、溫度及日曆都不需要變為美國地區，可以保留在原本的地區。也即是說，使用iOS 18.1、iPadOS 18.1 和macOS Sequoia 15.1 第三個Beta 版的用戶只需在「設定」➝「通用」➝「語言和地區」中選擇英語為首選語言，並將Siri 設定為英語（美國）即可。完成這兩項設定後，美國境外的用戶就可以選擇加入 Apple Intelligence 候補名單，一般以言只需要幾分鐘。請注意，Apple Intelligence 在中國仍不可用，而歐盟用戶仍必須擁有使用美國 App Store ID 登入的裝置。

Apple Intelligence 可以在不同功能中應用 (資料圖片)

Apple Intelligence 在中國仍然不可以使用，不過香港擁有自己的App Store，香港能否使用到Apple Intelligence，還有待官方進一步公布。