HMD Skyline手機實測｜可自行維修＋相機手動模式驚喜可拍車軌｜HMD Skyline於近日上架，其機身外型都貫徹NOKIA風格，今次就來實試其功能，即睇詳情。



HMD Skyline簡介

HMD Skyline是HMD自收購Nokia後推出第一部以自家品牌的Nokia風格的手機「HMD Skyline」，除了是歐洲設計的Android機之外，更是首款具有Gen2可修復性的智能手機，可以自己上網訂零件自己在家更換手機屏幕零件。除了外表充滿NOKIA風格之外，亦主打可自行維修。機身可以看到有個六角型的螺絲位，可以比較簡單的方式打開手機自行維修（如更換電池或屏幕等）。

HMD Skyline (林勇 攝)

HMD Skyline的外框採用直角設計，小編認為用開圓滑手機機身的用家有可能不太適應。單手掌機時覺得其方角設計有點戳手。

相機功能驚喜可拍車軌

HMD Skyline的相機App內內置「專業」模式，選擇後如同單反相機一樣可以單獨選擇快門速度、ISO感光度、白平衡及手動對焦模式。這樣一來就可以按照自己對現場環境的判斷去調節參數，以及自行調整以拍出想要的效果。

相機功能驚喜可拍車軌 （陳安琪 攝）

例如小編想拍攝車軌，於是將ISO數值調低，再調慢快門速度，以拍下車燈的軌跡。而另一樣加分位是，即使退出App之後再重新開啟相機App，它會自動記錄低上次調整好的設定，遇到相似環境及有相同效果想拍下時，都不用再次調整參數，十分方便。

另一樣加分位是，即使退出App之後再重新開啟相機App，它會自動記錄低上次調整好的設定，不過因為在用慢快門時沒有工具輔助所以令到畫面有殘影。（陳安琪 攝）

至於人像方面小編認為成像不過不失，比較驚喜的是本來在機中就有多個濾鏡可以套用，而且效果也不錯。小編也實測了手勢拍照功能，只要一舉手做出手勢就會自動開啟自拍倒數計時，不用勉強伸出手指去按拍照鍵。另外HMD Skyline可以以RAW格式儲存相片，方便做後期調整。

小編也實測了手勢拍照功能，只要一舉手做出手勢就會自動開啟自拍倒數計時，不用勉強伸出手指去按拍照鍵。（陳安琪 攝）

人像方面小編認為成像不過不失，比較驚喜的是本來在機中就有多個濾鏡可以套用，

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喇叭聲音低音強勁

記者實試用HMD Skyline播放音樂，相比iPhone 11其聲音更宏亮，低音十分強勁。不過亦因此覺得主旋律有點被蓋過，音質不算細膩。日常使用比較適合在戶外用來練習跳舞。

記者實試用HMD Skyline播放音樂，相比iPhone 11其聲音更宏亮，低音十分強勁。（陳安琪 攝）

機身可以看到有個六角型的螺絲位，可以打開手機去自行維修。

快捷鍵控制方便快捷

HMD Skyline有快捷鍵可以快啲開啟不同功能。左側的快捷鍵長按可以轉變「靜音」、「震動」及「鈴聲」模式。快速按2下可以開啟手電筒，而按下2次鎖機按鈕即可以快速開啟相機App拍照。

左側的快捷鍵長按可以轉變「靜音」、「震動」及「鈴聲」模式 （陳安琪 攝）

快速按2下快捷鍵可以開啟手電筒 （陳安琪 攝）

按下2次鎖機按鈕即可以快速開啟相機App拍照 （陳安琪 攝）

可用MagSafe｜效果良好不會滑落

HMD Skyline可以用MagSafe方式充電，小編實試將ASUS的MagSafe隨身電源放在手機背後，即使不用手扶着電源都不會下滑。

可用MagSafe｜效果良好不會滑落 （陳安琪 攝）

價錢&發售詳情

HMD Skyline (林勇 攝)

售價：$3,398

顏色：霓虹粉色、炭黑色、粉藍色（隨後推出）

屏幕：6.55” FHD+ pOLED；144Hz屏幕刷新率；

電池：4600mAh、支援Qi2磁吸式充電功能

配置：12GB RAM + 256GB ROM

效能：Qualcomm SM7435 5G 八核心處理器

SIM插槽：雙Nano Sim