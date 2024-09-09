iPhone 16即將發布Apple Intelligence 咩機用得？語言晶片有條件｜下周就是Apple發布會，有傳新iPhone會與Apple Intelligence 一同發佈，不過到底Apple Intelligence 適用於甚麼機型？即睇詳情。



Apple Intelligence將推出

第一個iOS 18.1開發人員Beta版於7月下旬釋出，其中包含第一個用於測試的Apple Intelligence功能，可以用於生成和總結文字、亦會提供訊息App中的建議回覆、通知摘要、電話錄音和轉錄等。第三個iOS 18.1開發人員Beta版於8月下旬釋出，並新增了一些新功能，包括在「照片」App中增加「清除」工具，可以快速在照片中刪除物件並使用生成式AI填充背景，以及除了郵件和訊息以外其他應用程式的通知摘要。

Apple Intelligence將推出(資料圖片)

9月10日就是Apple發布會，屆時將有Apple最新的產品公布，而最令人期待的莫過於iPhone 16及Apple Intelligence。不過要使用Apple Intelligence到底有甚麼條件？除了新iPhone之外，其他機可以用嗎？即睇詳情。

Apple Intelligence 使用條件。(資料圖片)

Apple Intelligence使用條件

1.機型

Apple Intelligence將需要iPhone 15 Pro或iPhone 15 Pro Max或更高的版面以執行iOS 18.1以上的系統。 有傳言稱，而Apple Intelligence也將與整個iPhone 16系列相容，即是說Apple Intelligence適用於以下iPhone：

-iPhone 15專業版

-iPhone 15 Pro Max手機

-iPhone16

-iPhone 16 Plus

-iPhone 16 Pro

-iPhone 16 Pro Max

傳Apple Intelligence適用於所有iPhone 16（資料圖片）

2.語言

而語言方面，有傳Apple Intelligence最初只能用英語，要留到下年才有更多語言。所以想搶先試用Apple Intelligence的朋友需要將語言轉為英語。

Apple Intelligence將推出（資料圖片）

3.晶片

除了手機之外，有傳Apple Intelligence也適用於配備M1晶片或新型號的Mac和iPad，有這些機型的朋友屆時也可以使用Apple Intelligence。

除了手機之外，有傳Apple Intelligence也適用於配備M1晶片或新型號的Mac和iPad，有這些機型的朋友屆時也可以使用Apple Intelligence。（Apple)

4.地區限制

根據9to5Mac最新的發現，將設備區域更改為美國的要求似乎已刪除，測量功能、溫度及日曆都不需要變為美國地區，可以保留在原本的地區。也即是說，使用iOS 18.1、iPadOS 18.1 和macOS Sequoia 15.1 第三個Beta 版的用戶只需在「設定」➝「通用」➝「語言和地區」中選擇英語為首選語言，並將Siri 設定為英語（美國）即可。完成這兩項設定後，美國境外的用戶就可以選擇加入 Apple Intelligence 候補名單，一般以言只需要幾分鐘。請注意，Apple Intelligence 在中國仍不可用，而歐盟用戶仍必須擁有使用美國 App Store ID 登入的裝置。

Apple Intelligence 在中國仍然不可以使用，不過香港擁有自己的App Store，香港能否使用到Apple Intelligence，還有待官方進一步公布。