iPhone 16即將發布Apple Intelligence 咩機用得？語言晶片有條件

撰文：友條新菜
出版：更新：

iPhone 16即將發布Apple Intelligence 咩機用得？語言晶片有條件｜下周就是Apple發布會，有傳新iPhone會與Apple Intelligence 一同發佈，不過到底Apple Intelligence 適用於甚麼機型？即睇詳情。

Apple Intelligence將推出

第一個iOS 18.1開發人員Beta版於7月下旬釋出，其中包含第一個用於測試的Apple Intelligence功能，可以用於生成和總結文字、亦會提供訊息App中的建議回覆、通知摘要、電話錄音和轉錄等。第三個iOS 18.1開發人員Beta版於8月下旬釋出，並新增了一些新功能，包括在「照片」App中增加「清除」工具，可以快速在照片中刪除物件並使用生成式AI填充背景，以及除了郵件和訊息以外其他應用程式的通知摘要。

Apple Intelligence將推出(資料圖片)

9月10日就是Apple發布會，屆時將有Apple最新的產品公布，而最令人期待的莫過於iPhone 16及Apple Intelligence。不過要使用Apple Intelligence到底有甚麼條件？除了新iPhone之外，其他機可以用嗎？即睇詳情。

Apple Intelligence 使用條件。(資料圖片)
iPhone SE4 將採用OLED屏幕？日經傳Apple 2025年將起全面停用LCDiPhone 17系列散熱將再進化　性能和耐用加強　石墨片組合有驚喜

Apple Intelligence使用條件

1.機型

Apple Intelligence將需要iPhone 15 Pro或iPhone 15 Pro Max或更高的版面以執行iOS 18.1以上的系統。 有傳言稱，而Apple Intelligence也將與整個iPhone 16系列相容，即是說Apple Intelligence適用於以下iPhone：

-iPhone 15專業版

-iPhone 15 Pro Max手機

-iPhone16

-iPhone 16 Plus

-iPhone 16 Pro

-iPhone 16 Pro Max

傳Apple Intelligence適用於所有iPhone 16（資料圖片）

2.語言

而語言方面，有傳Apple Intelligence最初只能用英語，要留到下年才有更多語言。所以想搶先試用Apple Intelligence的朋友需要將語言轉為英語。

Apple Intelligence將推出（資料圖片）

3.晶片

除了手機之外，有傳Apple Intelligence也適用於配備M1晶片或新型號的Mac和iPad，有這些機型的朋友屆時也可以使用Apple Intelligence。

除了手機之外，有傳Apple Intelligence也適用於配備M1晶片或新型號的Mac和iPad，有這些機型的朋友屆時也可以使用Apple Intelligence。（Apple)

4.地區限制

根據9to5Mac最新的發現，將設備區域更改為美國的要求似乎已刪除，測量功能、溫度及日曆都不需要變為美國地區，可以保留在原本的地區。也即是說，使用iOS 18.1、iPadOS 18.1 和macOS Sequoia 15.1 第三個Beta 版的用戶只需在「設定」➝「通用」➝「語言和地區」中選擇英語為首選語言，並將Siri 設定為英語（美國）即可。完成這兩項設定後，美國境外的用戶就可以選擇加入 Apple Intelligence 候補名單，一般以言只需要幾分鐘。請注意，Apple Intelligence 在中國仍不可用，而歐盟用戶仍必須擁有使用美國 App Store ID 登入的裝置。

Apple Intelligence 在中國仍然不可以使用，不過香港擁有自己的App Store，香港能否使用到Apple Intelligence，還有待官方進一步公布。

Apple Intelligence 可以在不同功能中應用 (資料圖片)
Apple
手機
iPhone
Apple發布會