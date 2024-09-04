iPhone 17系列散熱將再進化　性能和耐用加強　石墨片組合有驚喜

在當前的Android手機市場上，使用VC（Vapor Chamber，即蒸汽室）均熱板作為散熱解決方案已經變得非常普遍，甚至價格較低的千元手機也普遍採用了這種技術。而蘋果公司一直對散熱系統無動於衷，但在經歷過iPhone 15 Pro系列的A17 Pro翻車之後，蘋果公司痛定思痛要做散熱了。



iPhone 17會是這個樣子？（x）

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根據報道，蘋果即將推出的iPhone 17系列手機在散熱性能上進行了顯著提升。所有型號都將配備石墨片散熱，而Pro Max版本將採用更先進的VC+石墨片散熱組合。這些改進預計將使iPhone 17系列的性能和耐用性達到蘋果歷史上的最高水平。

值得一提的是，iPhone 17 Slim還將首次在非Pro機型上支持ProMotion高刷新率技術，這將為用戶帶來更加流暢的視覺體驗。

編輯點評：iPhone 15 Pro的散熱翻車加上Android機發展越來越好，在這個背景下，蘋果用戶自適應再強估計也受不了如此這般的用機體驗。因此，蘋果公司這一次痛定思痛的改變，希望能夠帶來一次質的飛躍。

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