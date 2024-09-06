微波爐叮飯貼士｜只叮1次其實超錯 食物溫度有講究 即睇使用禁忌｜不少人都會帶飯返工，再於公司用微波爐把飯翻熱，不過使用微波爐其實都有不少禁忌，一不小心隨時食物中毒！即睇詳情！



求其叮、唔夠熱｜夏天最易食物中毒

在夏天時帶飯比起冬天更容易食物中毒，食物的保存方式、溫度及時間都十分講究。不少人都因為錯誤地使用微波爐加熱而導致中毒。不過到底要如何避免？台灣的營養師劉怡里，早前就在Facebook上分享預防夏天食物中毒的貼士。

不少人都因為錯誤地使用微波爐加熱而導致中毒。 (資料圖片）

微波爐翻熱貼士

1.翻熱時，要讓飯盒中的醬料、湯、和肉汁都煮到沸騰。

翻熱時，要讓飯盒中的醬料、湯、和肉汁都煮到沸騰。（資料圖片）

2.隔夜菜翻熱時，中心溫度要達到70℃以上。

隔夜菜翻熱時，中心溫度要達到70℃以上。（資料圖片）

3.用微波爐時記得分段加熱，可以攪拌一下讓受熱均勻。

用微波爐時記得分段加熱，可以攪拌一下讓受熱均勻。（資料圖片）

7樣絕對不能叮的東西

除了預防食物中毒之外，為了個人安全，有7樣東西也要留意絕對不能放到微波爐翻熱。因為微波爐加熱是透過微波，令水份子活躍產生熱能，因此「密封的食物」不應直接放在微波爐加熱，有機會發生爆炸，如完整雞強、膜衣緊密的香腸、未剝殼的栗子。美國消委會就曾分享過7種，不應放入微波爐加熱的食物。

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防止食物中毒貼士

1.處理食物時保持衛生

除了要注意翻熱的時間及方式之外，處理食物時都要講究衛生。首先處理食物前應洗手至少20秒，帶皮的水果在吃之前要洗乾淨，以及廚房該準備兩塊砧板處理生食及熟食。

處理食物時保持衛生 (資料圖片）

2.食物保鮮

另外食物保鮮都要留意。一般來說食材不燙手就可以放入雪櫃。家中的雪櫃冷藏要在4℃或以下，冷凍要在-18℃以下。食物煮熟後，在夏天要1小時內放進雪櫃，而冬天則要在2小時內等。

食物保鮮 （資料圖片）