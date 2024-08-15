微波爐暗藏抗輻射肺炎菌？專家教用2物清潔 即睇安全使用貼士｜不少人家中都會有一部微波爐方便翻熱食物，不過近日西班牙新創公司做了一項研究，發現微波爐中有多種細菌，其中一些細菌可使人患上肺炎。



微波爐有抗輻射細菌？

近日西班牙新創公司 Darwin Bioprospecting Excellence 做了一項研究，除了一些日常在廚房常見的細菌之外，發現微波爐中有多種細菌，其中一些細菌更足以致命。參與研究員 Daniel Torrent 表示「家用微波爐中發現的一些菌屬，例如克雷伯氏菌、腸球菌和氣單胞菌，可能會對人類健康構成風險。例如克雷伯氏菌是一種常在人類糞便中發現的細菌，可能會令人類感染肺炎和血液感染，並指它對抗生素的抵抗力越來越強。而腸球菌則可能引致泌尿道感染；而氣單胞菌盯可引致蜂窩性組織炎和腦膜炎。」

微波爐有抗輻射細菌？(資料圖片)

微波輻射無法殺菌

微波是一種非電離輻射，缺乏改變細胞和原子的能量，微波爐則是透過輻射加熱食物。根據美國食品藥物管理局的說法，雖然將食物放入微波爐中適當的時間確實可以殺死微生物，但這是因為熱量，而非輻射本身。微波爐並不能以運作中產生的幅射去消滅細菌。

克雷伯氏菌可能會令人類感染肺炎(資料圖片)

專家教用2物清潔

Daniel Torrent指可以使用稀釋了的漂白水或消毒噴霧都可以為微波爐消毒 (資料圖片)

不過大家亦無須太緊張，專家教路可以用2物可以清潔微波爐。Daniel Torrent指可以使用稀釋了的漂白水或消毒噴霧都可以為微波爐消毒，此外亦建議大家每次使用微波爐後都用濕布去擦拭內部，清除肉眼可見的殘留物以防細菌滋生。

每次使用微波爐後都用濕布去擦拭內部，清除肉眼可見的殘留物以防細菌滋生。(資料圖片)

微波爐安全使用貼士

想少減少殘留物滋生細菌，除了保持清潔之外，亦可以避免叮一些易爆炸的食物，以免令食物殘留在微波爐中。

7樣絕對不能叮的東西⬇