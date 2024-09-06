Huawei Mate XT｜華為將在 9 月 10 日發布全球首部三摺智能手機 Huawei Mate XT，更請到劉德華做代言人，對撼 Apple 同日發表的 iPhone 16 系列。近日推出宣傳片，找來劉德華演出宣傳。很多人都疑惑為什麼不避開 Apple 發布會，但目前在內地平台的預訂價看來，機都未出竟可炒到 3萬～10萬人民幣，可能這就是原因。



華為新機皇

華為品牌大使劉德華出現在 Mate XT 最新的宣傳片中，並拿著 Mate XT 實機登場。作為全球首款三摺手機，將在 9 月 10 日發布推出，與 Apple iPhone 16 系列同日發布。

根據爆料消息，華為 Mate XT 在摺疊形態上或為「Z」形態結構，採用外折、內折雙鉸鏈設計。在宣傳片中看到，完全打開後的 Mate XT 螢幕極大，約有 10"，大約可想像與10.5" iPad Air 差不多。主鏡頭設計與 Mate 60 RS 非凡大師使用相約設計，使用八角形的鏡頭模組。機背的皮質設計也與一般手機的金屬設計不同。

比 iPhone 更好炒？

華為 Mate XT 的售價仍未曝光，但有傳聞指約 16.888 人民幣（約 $18,500），可是在內地的網店已有不少預定單，定價更在 3萬～10萬不等，炒價幅度更比 iPhone 高，最低的炒價水位也有傳聞定價的1.5倍。