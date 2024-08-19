華為三摺疊機將正面挑戰iPhone 16 雙鉸鏈設計是「電子茅台」？
撰文：中關村在線
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自從餘承東使用華為三摺疊智能手機的照片曝光之後，有博主爆料稱華為三摺疊智能手機將會於9月登場。有意思的是，蘋果也會於9月份全部全新的iPhone 16系列，時間上直接撞車。
此外博主還爆料稱，目前華為內部已經進行華為三摺疊智能手機的培訓，主要就是迎戰iPhone 16系列。
同時還表示是，華為三摺疊智能手機的價格會比較高，而且貨量比較少，預計華為三摺疊智能手機會成為新的「電子茅台」，屆時搶購難度會非常大。
有爆料稱華為三摺疊智能手機採用雙鉸鏈設計，展開後擁有10英寸左右的屏幕。
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