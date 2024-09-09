Android開Google Maps即閃退？官方未有更新　附暫時修復方法

Android開Google Maps即閃退，如何解決？｜近日，有 Android 用家使用 Google Maps 時，紛紛遇到閃退問題，讓很多人日常會用 Google Map 導航﹑搵路的用家感到不便。想像一下，當迫切需要導航來找路時，App 卻突然閃退，這無疑會帶來極大的困擾。根據外媒報導，問題目前只有一個暫時性的解決方案。



Google Maps 閃退問題

Android 用家發現 Google Maps 啟動或使用過程中會無故閃退。無論是在 Android 14 還是最新的 Android 15 系統上，都出現同樣的問題。更讓人感到困惑的是，這問題並不是特定的系統更新或是 Google Maps 測試版才出現，而是在正式版 Google Maps 也出現。

眾多用家在各大社交媒體平台上反映這情況，X 上的技術專家 Mishaal Rahman 也分享了問題的相關信息。他指出，無論是正在使用測試版系統還是正式版的用家，Google Maps 都出現了閃退的情況。

修復方法

雖然目前 Google 尚未針對此問題推出更新，外媒「Android Authority」分享一個暫時解決的方法，嘗試透過解除安裝更新解決，以下是具體操作步驟：

打開手機設置＞進入應用程式＞選擇 Google Maps＞在 Google Maps 設定頁面右上角，點擊「三點」圖案＞選擇「解除安裝更新」。



完成操作後，Google Maps 會回到出廠時的版本，可以暫時避免閃退的問題。儘管如此，用家也應該注意到，這樣做會失去一些最新功能，直到問題完全解決後才能恢復正常使用。

資料來源：Android Authority