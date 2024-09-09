vivo V40 5G開箱實測｜vivo最新推出的V40 5G智能手機，這部以「躍進‧蔡司專業影像」為主題的新機，主打強大的攝影功能，為追求進步、熱愛挑戰的用家而設。記者經過一段時間的深入體驗後，在此與大家分享這款新機的特色亮點。



時尚輕薄手感出眾的機身設計

拿到V40 5G的第一感覺是驚喜於它的輕薄。190g的機身重量放在手中幾乎感覺不到負擔，7.58mm的超薄機身厚度堪比兩枚硬幣，攜帶非常方便。3D玻璃雙曲面屏幕的設計不僅美觀大方，曲面的邊緣也為手感加分不少。備有桃色及銀灰兩種配色可選，我手上的這支黑色版本手感出眾。

vivo V40 5G開箱實測

vivo V40 5G與Zeiss合作推出的拍攝系統

Zeiss加持5000萬像素全像素沖擊

V40 5G最令人期待的，莫過於它搭載了由vivo與蔡司聯合研發的專業影像系統。三顆5000萬像素的鏡頭組合，包括一顆蔡司1/1.56英寸感光元件主攝，以及一顆119°超廣角鏡頭，無論是白天黑夜還是極端天氣，都能輕鬆捕捉清晰銳利的影像。作為首款配備蔡司光學鏡頭的vivo手機，其7種經典蔡司鏡頭風格和3種焦段切換功能也讓人眼前一亮，不同場景下輕鬆營造出大片感。

而前置5000萬像素自拍鏡頭的表現同樣令人驚喜。配合AI 3D補光系統和柔光環，即使在光線不足的環境下也能拍出明亮動人的自拍照。更有趣的是，這顆自拍鏡頭還支援AI人眼對焦，能精準捕捉人眼，對焦更快更準。

5000萬像素Zeiss認證鏡頭

而且更配置柔光補光燈

試相：人像拍攝效果非常不錯

強悍性能超大電池動力十足

為了配合強大的影像系統，V40 5G在性能方面也毫不輸蝕。它搭載了Snapdragon 7 Gen 3處理器，並提供12GB運存和高達512GB的儲存空間。記者於跑分測試，利用AnTuTu總分達到約80萬分，GeekBench 6的CPU單核分數約1100、多核3100，GPU則拿下3553分，整體表現與兩年前的Android旗艦機相當，足以應對日常使用和以及打機煲片。

同時，V40 5G配備了一塊5500mAh超大容量電池，續航表現非常亮眼。80W超快閃充更能在49分鐘內將電量從0%充至100%，使用無後顧之憂。

後期「執相」更上層樓

除了強悍的硬件，vivo對V40 5G的軟件算法也下足功夫。不同的攝影模式如星空、美食、微距等，都能輕鬆拍出驚艷的照片。其中， AI人像「執相」功能尤為出色。它可以在拍攝後隨時調整對焦點，營造出理想的淺景深效果，比起同級競品更勝一籌。此外，AI擦除功能也非常實用，可一鍵擦去畫面中多餘的路人或障礙物，還原理想中的畫面。它還能識別邊緣，自然地修復背景，避免了人工PS的突兀。

可以為相片作不同的修正

專業影像加持中階價位不二之選

vivo V40 5G在中端價位的手機中脫穎而出，以四千多元的價位能獲得如此強悍的影像性能，對於注重手機攝影的用家而言非常具有吸引力。加上時尚的外觀設計、充沛的續航，以及IP68/69級別的防水性能，V40 5G無疑是一款全方位出色的5G手機。



vivo V40 5G 售價：$4298（12GB＋12GB 內存融合技術／512GB Rom）