AirPods 4 主動消噪型號 售價、發售日｜雙版本$1099起、無耳塞玩ANC主動式降噪｜蘋果更新了半開放式藍牙耳機款式，同步推出AirPods 4 以及AirPods 4 ANC版本，後者成為市場史上首支提供主動消噪功能的開放式耳筒！究竟點解可以咁神奇？又賣幾錢、幾時發售？



AirPods 4 半開放式耳機有捧場客

AirPods 3 是不少運動愛好者的耳機選擇，事關它使用了無耳塞的半開放式設計，令運動時沒有局促的耳壓，且能聽到環境聲音，感覺更安心，自有它的一班支持者。Apple應市場需要，推出全新的開放式新耳機：AirPods 4、且一口氣公布兩個版本！

AirPods 4將推兩個版本，基本型號改良了電量以及動圈單元的音色

AirPods 4 基本型號外型其實與AirPods 3相似，但看耳機面就發現黑色的sensor位置上移。官方公布它改良了電量，支持USB-C及無線充電，配合充電盒共可使用達30小時。此外全新動圈單元令音色更佳更大聲，雖然沒有ANC降噪，但基於全新H2晶片的運算能力，「語音隔離」功能已經可以在拍片／通話時飛走環境噪音。其耳機「花曬柄」內置感壓式觸控平板，又支援頭部擺動控制SIRI的小玩法，加上成個配套只賣$1099，抵玩。

AirPods 4 基本型號外型其實與AirPods 3相似

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同時發售的 AirPods 4 ANC版本（主動消噪型號／外型上沒有分別），為史上首支提供主動消噪功能的開放式耳筒，這個是真真正正的「黑科技」，事關市面暫時所有「ANC主動式降噪」機均為入耳式耳機，即需用配合耳塞，靠物理想塞實耳窿去隔音。但AirPods 4 卻是一支無耳塞的半開放式耳機，耳耳噪音人聲會由耳仔跟耳機之間的夾縫傳入，為何能夠做到隔音？耳聽為實，售$1499真是要買支玩玩！

AirPods 4 各種硬件情報

除了最基本的ANC（Active Noise Cancellation），AirPods 4 另外也提供穿透mode／對話感知自動停止隔音mode／環境聲浪自調節音量mode等實用模式。

AirPods 4 高階版支援 ANC（Active Noise Cancellation）

AirPods 4 售價、發售日

AirPods 4 定價 $1099港元

AirPods 4 ANC版 $1499港元

即日起預訂、9月20日發售

（每位顧客限購六對 AirPods 4 及六對 AirPods 4 主動消噪型號）

AirPods Pro 2 雖然沒有新版本推出，但Apple將在軟件上再更新，進一步支援用家的聽力健康。原來在設計耳機時，他們發現75％使用者，其實都有聽力損失。AirPods Pro2 配合新系統iOS18，可以自我測試聽力。並可以重新設定耳機，令它提供取聽器一樣的功能，幫助用家改善聽力。

配合新系統iOS18，可以自我測試聽力。並可以重新設定耳機，令它提供取聽器一樣的功能，幫助用家改善聽力。

配合新系統iOS18，可以自我測試聽力。並可以重新設定耳機，令它提供取聽器一樣的功能，幫助用家改善聽力。

AirPods Max 出新色

頭戴式AirPods Max 並未推出2代，而是改良了USB-C充電話，並推出兩款新色。(紫／橙)，香港定價為$4599