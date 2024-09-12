iPhone 16/Pro Max9.13首日搶機必學招式 可預早填定資料快人一步
撰文：友條新菜
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iPhone 16/Pro Max9.13首日搶機必學招式 可預早填定資料快人一步｜iPhone16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 ProMax將於明日(13日)開賣。首日開賣必定不少人都會爭先搶購，想快人一步買到iPhone16？即睇搶機必學招式！
iPhone 16發售日期、時間
iPhone 16及iPhone 16 Pro系列都會在明日9月13日香港時間晚上8時起接受預訂，9月20日起開賣，可以選擇到店自取或送貨。如果想要搶先在20日就玩新機，記得做以下步驟，讓自己可以快人一步搶機！
第1招：用Apple Store Apps
iPhone／iPad用家可以安裝Apple Store Apps，預早登入自己的Apple ID，於9月12日晚8時搶購iPhone 16時比用網站購買更方便更有優勢。
第2招：店內取貨
想要更快得到現貨，可以選擇到店內取貨，可以在開賣日直接衝到門市自取，不用「等運到」。
第3招：預先BookMark資料免再填
使用Apple Store Apps可以預先選擇型號、顏色及容量，再按右上角的Bookmark就可以儲存資料，即使離開App後，之後再登陸時都會紀錄低選項，開賣時再登入可以省卻這幾個步驟。
第4招：預先選擇購買2部手機
如果想買多過一部手機，其實不需要重複輸入資料、購買兩次，而是可以直接預先選擇要2部手機。
Apple Store App購買步驟
Apple Store 網頁購買步驟
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