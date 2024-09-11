iPhone 16首發好多功能用唔到？AI﹑兩段式快門控制要等 iOS18.1

Apple 發佈會推出了 iPhone 16 系列，其中包括強大的 A18 晶片、更大螢幕、新相機控制按鈕、Apple Intelligence 和 Visual Intelligence 等功能。然而，儘管 iPhone 16 迎來大量的新功能，但有一部分功能在手機上市時仍無法使用；以下為你一一列舉，以作是否馬上升級iPhone 16的參考。



出機即用｜相機控制—兩段式快門

iPhone 16 系列的一大亮點是全新的相機控制按鈕（Camera Control）。用家能快速啟動相機，通過滑動進行縮放，並能直接按下影相。然而，雖然這項功能在手機推出時就可用，但其進階的兩段式快門功能將延後推出。

兩段式快門將讓用家能夠以輕按來自動鎖定對焦和曝光，這意味著可以在一邊對焦，一邊重新構圖，提供更高的拍攝靈活性。這項功能預計會在今年晚些時候通過軟體更新的方式推出，讓用家更輕鬆捕捉高質量的照片。

部份功能未能出機即用｜新版 Siri

Apple 發佈會強調全新的 Siri，這也是 iPhone 16 系列的其中一個焦點。被受期待的 AI Siri 功能並不會在 iPhone 16 上市時立即能夠使用。儘管 iPhone 16 預裝 iOS 18 系統，但新版本的 Siri 要等到 iOS 18.1 發布時才會推出。新 Siri 將更具智能化，能夠通過 Apple Intelligence 提供更準確和即時的回應。此版本的 Siri 不僅具有更高的語音識別能力，還能透過學習來進一步改善用家的互動體驗。

未能出機即用｜Visual Intelligence 識別功能

另一個未能在發售時推出的功能是 Visual Intelligence。這項功能旨在讓 iPhone 相機能夠識別物件和地點，並提供即時的資訊。透過 Visual Intelligence，用家只需點擊相機控制按鈕，便能快速查詢餐廳的營業時間或評分，甚至能夠識別動物的品種，或者將活動資訊直接添加到日曆中。

Visual Intelligence 還將與第三方 Apps 整合，如 Google Lens 和 ChatGPT，進一步提升 iPhone 的 AI 應用。這將使 iPhone 16 用家能夠更快查詢和處理周圍的資訊，不過這項功能仍需等到後續更新後才會啟用。

視乎地區陸續開放使用｜Apple Intelligence 功能

iPhone 16 系列最引人注目的新功能必數 Apple Intelligence，人工智能功能通過機器學習和數據處理技術來改善用家的日常體驗。然而，絕大部分與 Apple Intelligence 相關的功能都不會在 iPhone 16 首發時推出，包括以下功能：

Genmoji：個性化的表情符號生成工具，能夠根據用家的描述來創建個性化的表情符號。



AI 通知摘要：透過 AI 更有效管理和整理來自不同 App 的通知。



相片App P圖功能：能夠自動識別和清理相片中的不需要的內容。



寫作工具：能夠幫助用家在不同平台上生成和編輯各種類型的文字內容。



ChatGPT 整合：用家將能夠利用 ChatGPT 進行高效的互動，從而提升生產力。



這些功能將於 iOS 18.1 和 iOS 18.2 的更新中陸續推出，預計第一批 AI 功能會在十月與 iOS 18.1 一起釋出，而更多功能將在 2025 年逐步推出。