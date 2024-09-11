風扇積塵增耗電減風力｜清潔時加一物免拆洗除灰塵、即睇清洗貼士｜夏天有不少人都會選擇開風扇以代替冷氣，不過風扇如果長期沒有清潔，會令風力減弱及更耗電，而有達人教路在清潔時加1物就可以免拆除風扇清除灰塵，即睇風扇清洗貼士。



風扇要定期清洗

夏天不少人都會開風扇降溫，不過如果風扇太耐沒有清潔，如果風扇積太多塵，可能會令人敏感影響健康，同時亦會令耗電增加風力減弱。不過要拆洗風扇是一件頗麻煩的事，讓不少人都懶得清潔。台灣的家事達人486先生就教大家懶人清潔方法，不用拆下風扇都可以清潔。

風扇要定期清洗 (資料圖片)

清潔加1物免拆洗除灰塵

486先生指出，風扇之所以會積塵，因為扇葉和空氣摩擦時會產生靜電，令空氣中的灰塵依附在扇葉或風罩上。這時如果不想把風扇扇罩拆下，可以將1匙的衣物柔順劑加在1公升的溫水中，再將抹布浸濕擰乾去擦拭扇葉和風罩表面上，從而減少靜電、避免灰塵堆積。

清潔加1物免拆洗除灰塵 (資料圖片)

之所以達到此效果，全因衣物柔順劑內含陽離子型界面活性劑，可以防霉、防靜電及防塵，除了風扇之外、循環扇，像天花板的吊扇、廁所的抽氣扇等也都可以用此方法清潔。

風扇清潔貼士

如果想要徹底清洗風扇其實也不一定是十分困難的事，即睇8個步驟清潔風扇教學。

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記者要再三提醒大家，洗風扇時一定要先將電掣拔除，未完全乾透前不要重新開機，也要小心扇葉滴水浸入底盤，建議鋪一層乾布在操作面板上。