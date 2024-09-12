華為Mate XT賣過2萬！網民分享用家爆笑晒命方法：唔摺埋聽電話

華為 Huawei Mate XT 與 iPhone 16 系列同一推出，作為首款三摺手機，Mate XT 的售價高達 19,999 人民幣（約$21,902），成為科技界（特別是內地用家）的新寵。網絡上更有很多有關如何炫耀買到 Mate XT 的討論。近日，有網民分享 Mate XT 的「晒命」方法，竟是完全打開 Mate XT 聽電話。



「晒命」當然要讓人看到

Facebook@「onX新聞發報中心」有網民分享一張相片，並指出「想比人知買左新電話，又唔想開口講到咁白」。在相片中看到兩個用家，竟然把 Mate XT 完全打開，並放在耳朵位置疑似在講電話，有如把平板電腦放在面上一樣，畫面非常違和。更有趣的是，這兩個用家分別把 Mate XT 的不同位置放在耳朵上，讓人懷疑到底 Mate XT 的聽筒在哪裡。

有網民指，用三摺手機正常會用藍牙耳機，就算不用耳機也會摺細手機才聽電話。正因這個看似不合理的使用方法，才有網民認為這些用家是在炫耀 Mate XT，畢竟這部手機在發布前在網購平台也炒到兩倍以上的價格。

華為Mate XT 非凡大師有著全球最大摺疊螢幕，擁有最大 10.2"，同時也是全球最薄的摺疊螢幕手機，完全把手機﹑平板的特質二合為一。單螢幕尺寸為 6.4"，分辨率2232 x 1008；雙螢幕尺寸為7.9"，分辨率達到2232 x 2048，不論是摺還是打開，也能滿足到用家的使用需要。不過，大部分網民也應該難以理解以上兩張圖的用家為什麼要這樣用。

資料來源：Facebook