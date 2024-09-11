iPhone 16 發布會6件沒有說的事：AirPods 4唔送線/香港無ChatGPT

Apple 發佈會公開了 iPhone 16 系列﹑Apple Watch 10﹑AirPods 4 等，亦有很多細節並未在台上被提及。以下將分享 6 個發佈會中未提及的關鍵更新，包括 iPhone 16 的電池壽命提升以及 AirPods Max 耳罩軟墊顏色的新增選項等。



1）iPhone 16 系列電池壽命的提升

Apple 為 iPhone 16 所有機型提升電池續航時間，但並沒有在發佈會上花太多時間強調這一點。對比 iPhone 15 系列，以影片播放時間來看，iPhone 16 比 iPhone 15 至少多出了一小時的續航時間。具體來說，iPhone 16 能夠提供 22 小時的影片播放，而 iPhone 16 Pro Max 更是能持續播放 33 小時，比 iPhone 15 Pro Max 增加了 4 小時。

以下是 iPhone 16 系列與 iPhone 15 系列的具體電池壽命對比：



iPhone 16：22 小時影片播放、18 小時串流影片、80 小時音樂播放。

iPhone 15：20 小時影片播放、16 小時串流影片、80 小時音樂播放。



iPhone 16 Plus：27 小時影片播放、24 小時串流影片、100 小時音樂播放。

iPhone 15 Plus：26 小時影片播放、20 小時串流影片、100 小時音樂播放。



iPhone 16 Pro：27 小時影片播放、22 小時串流影片、85 小時音樂播放。

iPhone 15 Pro：23 小時影片播放、20 小時串流影片、75 小時音樂播放。



iPhone 16 Pro Max：33 小時影片播放、29 小時串流影片、105 小時音樂播放。

iPhone 15 Pro Max：29 小時影片播放、25 小時串流影片、95 小時音樂播放。



2）iPhone 16 系列仍使用 USB2.0

雖然 iPhone 16 系列有不少硬件升級，可是仍然使用 USB 2.0 技術，即最高傳輸速度也只能維持在 480Mbps，與 Lightning 頭的速度相同。而 iPhone 16 Pro 系列也沒有升級，與上一代同樣使用 USB 3.0 規格。

3）AirPods Max 新增配色耳墊

新 AirPods Max 沒有顯著的硬體升級，主要的變動是增加了 USB-C 充電接口以及幾種全新的顏色選擇，包括藍色﹑紫色﹑午夜暗色﹑星光色﹑橙色。對於已經擁有 AirPods Max 的用家來說，可能不會為了新色和 USB-C 充電而重新購買。因此，Apple 提供了單獨購買新色的耳罩軟墊來改變現有耳機的外觀，價格為 $499。

4）AirPods 4不送充電線

AirPods 4 改用 USB-C，可是兩個版本的 AirPods 4 也將不會附送 USB-C 充電線。因此，打算購買的話就要在購物車放多一條 USB-C 線，或使用自己手上的充電線。

5）中國版 iPhone 16 無法使用 MagSafe 25W

iPhone 16 系列支援新出的 MagSafe 無線充電器，使用 Qi2 標準，當插上 30W USB‑C 電源轉換器時，可以支援 25W 的無線充電。可是，由於中國對無線充電裝置的法規問題，中國版的 iPhone 16 系列將不支援 MagSafe 25W 快充。

6）港版 iOS 18 用唔到 ChatGPT？

現時香港和中國也不能使用 ChatGPT，而 iOS 18 將會把 ChatGPT 融合到 iPhone 內，可是在比較香港和台灣的 Apple 官網，台灣官網提到 ChatGPT，可以香港即沒有。以現時香港對 ChatGPT 的限制，應該在香港沒法使用 iOS 18 內的 ChatGPT 功能。