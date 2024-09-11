iPhone 16系列支援中文AI功能還要等到明年　還有升級吸引力？

如果要我總結iPhone 16系列的亮點，大致只有兩個——

1、有那麼點意思的相機控制按鍵

2、狠吹了一波但還實現不了的AI



除此之外，iPhone 16系列並沒有其他能讓我敞開錢包的理由。與傳聞中從下個月開始到來的一大波國產新旗艦相比，iPhone 16系列可以說是四捨五入等於沒升級了。

iPhone 16系列亮點在哪裏？（apple）

+ 6

1、iPhone 16的這兩個亮點在哪裡？

簡單地說，這兩個方面之前的Android手機雖然都有，但都做不到像蘋果所展示出來的那麼深入。

作為相機快門的側邊按鍵很早之前就在手機上出現過，但也僅是一顆普通的按鍵，附帶快門或者幾項能夠綁定的快捷功能。但iPhone 16這顆相機控制按鍵，硬件和軟件都有獨特之處。

iPhone 16系列亮點在哪裏？（apple）

蘋果為其配備了一顆高精度的力度傳感器，支持觸覺反饋，可以模擬單反快門的手感。此外，蘋果首創的全新觸控傳感器也搭配其中，能夠識別精細的交互操作，從而允許了用戶通過手指點按和滑動實現改變相機設置、變焦等功能。

iPhone 16系列亮點在哪裏？（apple）

值得一提的是，蘋果還為這顆按鍵配備了藍寶石蓋板，保證了順滑質感和抗刮擦的強度。

在AI方面，按照蘋果在發布會上的說法，iPhone16系列可以說是差異化優勢滿滿，比如搭配相機控制按鍵實現的圖像識別功能、個性化表情符號、更加多場景的智能助手等等，都是目前已經進入AI時代的Android手機暫未支持或者還未完善的功能。

iPhone 16系列亮點在哪裏？（apple）

只是略顯尷尬的是，這些AI功能的中文版明年才會推出。而且，從目前蘋果官網標註出來的訊息來看，這些AI功能國行版的iPhone 16或許並不會完全支持。

2、iPhone 16的其它升級為什麼不算亮點？

因為其它升級很難帶來體驗的改變。

舉個例子，假如你是iPhone 15系列手機的用戶，換了iPhone 16系列——

電池升級了，但升級並不大，你仍然很難改變一天一充的局面，而且充電速度也沒啥提升，仍然遠遠落後於Android陣營；

iPhone 16系列亮點在哪裏？（apple）

性能升級了，但帶來的體驗感知對於大多數人來說都微乎其微，對於常用的應用而言早就性能過程，大型遊戲該加散熱的大概率仍然離不開外置風扇；

相機升級了，但在硬件搭配上仍不如Android影像旗艦那麼激進，在架構上沒有重大升級的情況下，iPhone16系列的升級仍然屬於中規中矩，在拍照上大概率依然比不過Android影像旗艦；

視頻錄製上iPhone確實是一把好手，但其面對的更多的是對創作有需求且要用手機進行創作的小眾群體，其拔高的功能上限仍然只有效服務於這些群體，大眾的體驗感知提升微乎其微。

所以，如果你是上一代iPhone的用戶，除非你對上文提到的兩個亮點非常感興趣，或者你是不缺預算的極客用戶，其它情況我並不推薦換新。

3、買iPhone 16，還是等一波即將到來的國產新旗艦？

從實用主義的角度來說，我個人覺得iPhone 16系列並不是很值得購買。

原因很簡單，蘋果在發布會上吹的AI大菜，今年都端不上來，新款的iPhone 16沒有比老款的iPhone有特別明顯的體驗變革。

而相機控制按鍵，目前已經有坊間傳聞，接下來的國產旗艦，已經有機型安排上了。這也不得不佩服，蘋果在行業內的影響力，已經超過某些功能體驗帶來的行業影響力。

iPhone 16系列亮點在哪裏？（apple）

況且，這個按鍵也並非有過於明顯的實用價值，除了左右滑動變焦方便了一些之外，其它複雜的控制操作反倒不如在屏幕上直接操作來得便捷，相信用過小尺寸屏幕麥克風的朋友都有體會（想要的功能得通過滾輪翻找到，然後才能通過滑動和點觸進行操作，不僅繁瑣還侷促）。

所以，不管是近兩代的iPhone老用戶，還是想買最新旗艦的極客用戶，iPhone 16都並非完美選擇。想要體驗蘋果AI功能的，不妨等明年中文版上線後再看情況；想要相機控制按鍵的，最好去線下店體驗體驗再說，等等即將到來的一大批國產旗艦也是個不錯的選擇。

延伸閲讀：還在猶豫買不買iPhone 16？外媒提出7大理由還是等iPhone 17吧（點擊連結看全文）

+ 15

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】