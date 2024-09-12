變形金剛初始篇 / TransFormers One 介紹｜90後觀眾眼中的《變型金剛》相信就是Michael Bay監製的真人電影版，這系列重複又重複，已搞到不少人嫌悶棄抗。好在孩之寶痛定思痛，以電腦動畫《TransFormers One》（變形金剛 初始篇）重啟《變型金剛》電影，用輕易明爽手法重寫博派狂派變型金剛的起源，原來柯柏文、麥加登年輕時竟然出生入死的老友？為何事反目成仇？



變形金剛博派狂派由來

說《TransFormers One》（變形金剛 初始篇）並不全對，其實他的靈感取材自IDW公司創作的漫畫自傳：Orion Pax、D-16兩位無產階級小擴工，在一場奇遇中意外揭發國家領袖「御天敵」（Sentinel Prime）的驚天陰謀，決定奮起反抗！片中還有大黃蜂、爵士、星星叫、音波等經典角色出場，戰鬥場面比真人電影更天馬行空，睇完你就會知TF為何會分成博派、狂派兩派，非常值得入場。（香港：2024 年 9 月 19 日上映）

Orion Pax、D-16兩位無產階級小擴工，在一場奇遇中意外揭發國家領袖「御天敵」（Sentinel Prime）的驚天陰謀

下圖就是IDW版的年輕版麥Sir、文哥，可以發現電影致敬了後生版麥加登戴黑色頭盔。另外，而D16其實是漫畫中麥Sir的機身編號。

電影致敬了後生版麥加登戴黑色頭盔

Sentinel Prime 其實也曾在真人版第2集《Dark of The Moon》背叛過柯柏文（當時它是一台紅色的消防車、有印像嗎？）

Sentinel Prime 在新片中背叛了全部變型金剛。

角色個性鮮明是變型金剛魅力之一

回到80年代，Hasbro（孩之寶）急需推銷其從日本Takara公司引入的變型玩具，他們發現美國細路不喜歡《高達》這類人類駕駛的大型兵器，更愛是《星球大戰》R2-D2、C3PO這些有人性的機械人。於是就搵Marvel創作了一個完整的全新故事，劇中的機械人來自有生命的「斯比頓星」，廿多個機械人角色由兩大領袖柯柏文（文哥）和麥加登（麥Sir）帶領（這批初代金剛被稱為「G1」系列），各有鮮明個性，分成博／狂兩派大打出手。

角色個性鮮明是變型金剛魅力之一

有點像咒術迴五條夏油CP

我覺得《變形金剛 初始篇》成功之處就是一洗真人電影堆疊多年的方程式，重新讓觀眾了解變型金剛兩位主角的魅力。電影情節明快，配音生動，電腦動畫有料到，機械人線條簡單，卻能以肢體動作、簡單表情、配音對白去表達情緒，以深入角度描寫二位生死之交反目成仇，分別成王成魔的過程，睇完就明何解他們可以鬥足40年，仍然堅持自己的價值觀。有趣是原來柯柏文後生時才是不按牌章、有前無後的麻煩友，而麥加登卻穩重而安守本份、性格正經死板，說真的還有點像《咒術迴戰》五條、夏油CP。

電腦動畫有料到，機械人線條簡單，卻能以肢體動作、簡單表情、配音對白去表達情緒。

重新愛上麥加登

尤其喜歡它一洗刻板奸角麥加登的形像，可惡之人原來都有可憐之處，D-16(麥加登前生)本來忠忠直直安守本份，聽信「御天敵」的安排每天默默採礦，只想為國出力、有一天能升職加人工；他對於勇敢熱情、行為卻有點出位的Orion Pax（柯柏文前生）又愛又恨。但後來當D-16發現支撐自己捱下去的信仰實為一場騙局，更認為Orion Pax 是天真的大愛左膠，他徹底放棄對別人的信任，決家化身為破壞大帝「麥加登」，要以武力征服所有人、重掌自己命運。睇完你可能也會跟筆者一樣喜歡了麥加登，買張ThreeZero 狂派貼紙貼心口（睇完戲你就明）。

變形金剛初始篇介紹