Chiikawa療癒可愛畫風熱潮席捲全亞洲　10大人氣角色排行榜大公開

小八、兔子、小桃...你也被燒到了嗎？療癒可愛的畫風下，竟然是反烏托邦的黑暗神作，快一起來認識每個「小可愛」背後的故事吧！



「吉伊卡哇旋風」席捲全亞洲

Chiikawa療癒可愛畫風熱潮席捲全亞洲（X@ngnchiikawa）

近日洗版各大社群的吉伊卡哇（ちいかわ）你認識嗎？「ちいかわ Chiikawa」一詞結合了「小さい Chiisai」和「かわいい Kawaii」，意指「又小又可愛的傢伙們」，由日本漫畫家Nagano所創作的網漫系列，意外在日本爆紅，深受MZ世代的喜愛，人氣接著席捲了整個亞洲，不斷與各種領域的商家聯名合作，推出的周邊商品也總是熱銷斷貨，近日更造成了「藏壽司之亂」，可說是近年來最強大的角色IP之一，《網路溫度計DailyView》根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出吉伊卡哇漫畫中最受歡迎的十個角色，一起來看看有沒有「你推」吧！

目錄

NO.10 小甲蟲（ちいかぶ）

NO.9 那孩子（あのこ）

NO.8 古本（カニ）

NO.7 海獺勇者（ラッコ）

NO.6 獅薩（シーサー）

NO.5 栗子饅頭（くりまんじゅう）

NO.4 小桃（モモンガ）

NO.3 兔子（うさぎ）

NO.2 小八（ハチワレ）

NO.1 吉伊卡哇 （ちいかわ）



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NO.10 小甲蟲（ちいかぶ）

NO.10 小甲蟲（ちいかぶ）（X@ngnchiikawa）

看似無害的小甲蟲／獨角仙是吉伊唯一養過的寵物，是一個令人又愛又恨的角色，雖然在洞穴發現牠時還很小隻，經過吉伊日復一日的餵養後變得強大，儘管和小可愛們都相處得很愉快，甚至成為了吉伊每天勞動回到家後的治癒存在，卻漸漸露出了本性，做出咬小八耳朵和吞下怪物屍體的行為，當盔甲人意識到小甲蟲是具有攻擊性的「擬態型」奇美拉，便馬上警告了三人，但生性善良的吉伊卻始終相信著小甲蟲，最後在親眼見到小甲蟲變身成怪物後才難過地認清事實。

NO.9 那孩子（あのこ）

NO.9 那孩子（あのこ）（X@ngnchiikawa）

那孩子（あのこ）是一個相當特殊的角色，為故事添加了一股異色色彩。那孩子是吉伊卡哇在一場大型討伐中遇見的巨大奇美拉（怪物），牠雖然攻擊了小八但當吉伊擋在前面時卻停下了動作，接著意有所指地指向旁邊的小青蛙。事實上，這個巨大奇美拉就是吉伊曾在打工的工廠中認識的同事，兩人在互相分享著零食中建立起了友誼，而那孩子似乎是想暗示吉伊自己真正的身分。在遭遇到某種詛咒之後的那孩子，從小可愛的型態轉變成巨型怪物，他也非常享受自己擁有的強大力量，一點也不想當回每天在工廠工作的小可愛，這或許也訴說了成人在進入社會後也想逃避現實的心態。

NO.8 古本（カニ）

NO.8 古本（カニ）（X@ngnchiikawa）

古本（カニ）為頭上戴著蟹腳頭飾的小可愛，又被稱為螃蟹醬，初登場時為舊書店的老闆，在戴上了飛鼠送的蟹腳頭飾後，從沒有五官的灰色模樣染上了粉色，個性溫柔的牠和飛鼠成為了摯友，雖然兩人經常打鬧，但卻有耐心地教導飛鼠基本禮儀，並時刻陪伴著這隻自大無理的飛鼠，網友戲稱是天使與渣男的組合，「兩個人有點像搞笑擔當」、「古本就是個大好人」、「好喜歡古本，善良又溫柔」。

NO.7 海獺勇者（ラッコ）

NO.7 海獺勇者（ラッコ）（X@ngnchiikawa）

頭上有條傷疤的海獺勇者（ラッコ）是從一個蟲型怪物中救出吉伊的英雄之姿首次登場，海獺是一個擁有高強戰鬥實力的吉伊卡哇族，長期位居討伐榜上的第一名，被眾多小可愛們尊敬著，也是吉伊和小八所敬仰的對象，尊稱牠為海獺師傅，海賴在和兩個小可愛的長期相處下，外表看似冷酷的牠逐漸被融化，不僅經常載他們出遊，更露出私底下喜愛吃少女甜品的反差模樣，磁性的男性配音讓牠又蒙上一層迷人的魅力。

NO.6 獅薩（シーサー）

NO.6 獅薩（シーサー）（X@ngnchiikawa）

獅薩的原型為沖繩的守護神風獅爺，通常被設立在屋頂上鎮宅避邪，在故事中是一個非常上進的打工仔，對打工有一股異常的執著，經常被吉伊小夥伴們發現用功到昏倒，不僅努力考到有「難考得離譜」之稱的「超級打工者」資格證，更在「郎」拉麵店兼職，拜拉麵鎧為師父，偶爾也會擔任交警的工作，性格很熱心腸，會照顧宿醉的栗子饅頭，也會為大家烹飪咖喱，網友們都形容牠，「完全是萌妹學霸型打工人」、「有點像小張飛」、「超可愛又勤勞」。

NO.5 栗子饅頭（くりまんじゅう）

NO.5 栗子饅頭（くりまんじゅう）（X@ngnchiikawa）

外型就如栗子饅頭的栗饅是吉伊小可愛們的前輩，很喜歡喝酒，舉止也很老成，每次喝酒時都會發出大叔一般的「哈～」聲，靠獲得多種喝酒的技巧取得了飲酒資格證，總是獨來獨往的牠被稱為是「孤獨的美食大叔」。栗饅也很會烹飪，個性瀟灑但卻善良溫柔，經常請吉伊喝咖啡、責備兔兔的惡作劇、耐心解答獅薩的問題，是位相當照顧後輩們的大前輩，網友討論「像是個待人溫暖的大叔」、「看他吃吃喝喝的心情很好」、「栗饅的反差很可愛」。

NO.4 小桃（モモンガ）

NO.4 小桃（モモンガ）（X@ngnchiikawa）

有著毛絨絨藍色尾巴的小桃原型為一隻飛鼠，雖然外表可愛但卻非常愛搗蛋，經常欺負小可愛一族，不太懂禮貌還曾弄哭過吉伊，相當討人厭，另外牠還非常愛吸引關注，常利用可愛的外表達到目的。事實上小桃的真身是一隻嚇人的怪物，牠的身體被怪物「大強」奪走，靈魂遭到互換後才會擁有這麼惡劣的性格，粉絲們大嘆「小桃真的好可憐，人際都被大強搞壞了」、「一直沒辦法喜歡上小桃，但牠的人氣真的好高」、「 好氣那個怪物霸佔小桃的身體」。

NO.3 兔子（うさぎ）

NO.3 兔子（うさぎ）（X@ngnchiikawa）

橘色又胖嘟嘟的兔哥是系列中人氣最高的角色之一，日文翻作うさぎ發音似烏薩奇，因此別名也叫烏薩奇，有著兔子外表的牠個性卻有點瘋癲，平常情緒平穩但偶爾會捉弄吉伊，神經看似大條和無所謂，其實很在乎朋友們，樂於和大家分享食物，牠的腦袋也非常聰明，不僅能考到高級證照，討伐武力高強，可說是武藝樣樣精通，雖然經常造成夥伴們危機，但每次都能化險為夷，是個神祕又極具魅力的角色，「只有牠能治的了萬惡的飛鼠」、「兔兔又皮又貼心」、「 兔哥好瘋我好愛」。

NO.2 小八（ハチワレ）

NO.2 小八（ハチワレ）（X／@ngnchiikawa）

在故事中唯一說話流利的小八是吉伊最好的朋友，是以賓士貓為原型，性格外向且樂觀開朗，擔當著解說員的角色，非常珍視友情，經常照顧著吉伊，不計較回報的付出，遇到危機時也會拼盡全力衝出重圍保護大家，雖然經濟狀況不佳，卻對朋友們很慷慨大方，也會為了想要買的東西努力存錢，溫暖又樂天的個性深受粉絲們喜愛，「有時候小八溫柔的令人心疼」、「小八是我心中小天使一樣的存在」、「 最喜歡小八！真的超級乖」。

NO.1 吉伊卡哇 （ちいかわ）

NO.1 吉伊卡哇 （ちいかわ）（X@ngnchiikawa）

眾望所歸的第一名就是我們愛哭卻勇敢的主人公「吉伊卡哇 」了！原型為一隻小白鼠，作者創作牠時本來只是想描寫一個想吃就吃、想睡就睡，非常隨心所欲的角色，在製成連載漫畫後才有了更完整的性格。吉伊生性膽小內向，動不動就會發抖流淚，但卻非常單純善良，總是帶著純粹的心交朋友，也因此收穫了一群真心的小夥伴們，心思細膩、很珍視友情，明明自己害怕得要死，但在危急時刻時，卻會爆發出十足的勇氣，第一時間跳出來保護朋友。

吉伊主要是靠除草、採集和討伐為生，有時也會去工廠打工，生活非常勞碌疲累，因此作者也賦予了牠極好的抽獎運來補足牠的不幸，也是這樣的角色設定讓讀者們能獲得共鳴，期望大家在成人的世界中，還是能擁有如同「吉伊卡哇 」可愛純真的個性，「能看到吉伊明顯的成長，一開始很膽小愛哭，但到後面卻能拿出比一般人還多的勇氣」、「吉伊是最勇敢的寶寶」、「真的很喜歡吉伊，善良又堅忍不拔」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年09月03日至2024年09月02日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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