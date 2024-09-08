《七龍珠：DAIMA》預告登場　悟空再踏上全新冒險　探索未知世界

鳥山明老師在今年 3 月 1 日不幸去世，而直到他過世前都還在替最新的動畫作品《七龍珠：DAIMA》（中文暫譯七龍珠：大魔）編寫故事劇情以及人物設定。這部作品也是繼 2018 年完結的《七龍珠超》之後再次推出的全新《七龍珠》動畫。



《七龍珠：DAIMA》正式預告出爐

《七龍珠：DAIMA》為《七龍珠》系列的「完全新作」，劇情描述因某種力量的影響，地球上的人類們都變小了！

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為了解決這個未知的事件，悟空必須與夥伴們前往一個未知的神秘世界進行冒險。而副標題中的「DAIMA」即為漢字中的「大魔」也就是英文中的「Evil」之意。

而這次該作主題曲〈ジャカ☆ジャ～ン〉還重磅請到 DJ Zedd 與日本二人歌唱組合 C&K 合作，粉絲在聽完之後都表示有種舊時代龍珠動畫的感覺，相當動人！《七龍珠：DAIMA》將於今年 10 月 11 日（五）晚間 23:40 正式播出！

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