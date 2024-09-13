Apple 在 iOS 18 中加入了名為「維修助手」的新功能，可以幫用家更方便自行更換 iPhone 原廠零件。更重要的是，這功能的出現有機會令華強北的維修生意大跌，因為能夠辨別出更換的零件是不是原廠。



「維修助手」是 Apple 針對 iPhone 用家所設計的一個維修輔助工具，能夠識別出由 Apple 官方提供的零件，包括螢幕、更換的電池、相機模組等硬件，通過這個工具，iPhone 可以在更換後進行檢測和校正，確保所有功能正常運行。

例如，當更換螢幕時，維修助手可以幫助用家配置與顯示相關的功能，如True Tone、自動亮度調節等，確保可以正常使用。同樣地，如果更換了電池，維修助手會幫助設定電池健康狀態，使用家能持續查看電池的健康狀況，避免出現功能異常的情況。

支援舊零件更換

這個功能不僅限於 iOS 18 發布後的零件更換，即便是在 iOS 18 推出前已經更換過的 Apple 官方零件，用家也可以通過維修助手來進行設定。更新到 iOS 18 後，如果 iPhone 中有可設定的新零件，在「設定」>「一般」＞「關於本機」頁面下的「零件與服務」會顯示這些可設定的信息。對於那些沒有更換過零件的用家，這一選項即不會出現。

支援的裝置和零件

目前，「維修助手」功能適用於 iPhone 12 及後續型號，用家可以通過該功能設定多種零件，包括電池、相機模組、顯示螢幕等。Apple 表示，新功能的設計目的是為了讓更多使用原廠零件的維修變得更加容易且高效，無論是在 Apple 官方的維修中心還是通過第三方進行維修，只要零件是 Apple 官方提供的，用家都可以確保 iPhone 在更換零件後的性能表現不受影響。

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打擊非原廠零件

一些如華強北的手機維持店舖，有機會使用非原廠零件維修，在 iOS 18 的新功能下，這做法有機會成為絕響，起碼在更新剛推出時，非原廠零件沒法繞過iOS 18 的識別系統，有機會在更換後沒法通過「維修助手」認證，而不能使用 iPhone 正常功能。

資料來源：X@AbbasCfcJT26