iPhone 16 Pro Max跑分成績出爐　搭載A18 Pro晶片未見有太大驚喜

蘋果iPhone 16 Pro Max正式亮相於9月10日，其搭載了性能強大的A18 Pro晶片。這款新處理器採用了6核心架構設計，包含2個性能核心和4個能效核心，並集成了下一代ML機器學習加速器。



根據官方介紹，A18 Pro相較於前一代的A17 Pro在性能上提升了15%，功耗降低了20%。然而，根據實際跑分成績來看，A18 Pro在性能方面並沒有明顯優勢。

iPhone 16 Pro Max跑分成績出爐

具體而言，iPhone 16 Pro Max在單核成績上略高於天璣9300和驍龍8 Gen3，但在多核成績上與之基本持平。

iPhone 16 Pro Max在Geekbench的成績上未見突出：

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儘管如此，在與上代A17 Pro相比時，A18 Pro的提升並不顯著。接下來，Android陣營將會推出更先進的驍龍8 Gen4和天璣9400晶片，預計它們在性能方面將會與A18 Pro相媲美甚至更優。

總體而言，雖然iPhone 16 Pro Max搭載了強大的A18 Pro晶片，在跑分測試中也有不錯的表現，但其實際使用中是否能真正帶來明顯的體驗提升仍需進一步驗證。

iPhone 16 Pro Max搭載了強大的A18 Pro晶片（apple）

同時值得注意的是，隨著技術的不斷進步，其他廠商也將加快創新步伐，為用戶帶來更多優秀的產品選擇。

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