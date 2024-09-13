華為Mate XT三摺屏手機炒價達22萬港元 開放預訂6日約570 萬訂單｜華為Mate XT三摺屏手機近期大熱，不少人都想快人一步到手。華為商城上就顯示截至目前(13日午)已有約570萬人預訂，更在二手買賣平台上被炒至高達22萬港元。



華為全球首部三摺屏手機

華為近日推出了全球首部Mate XT三摺屏手機，讓不少人都十分感興趣，想馬上入手。亦有網民分享讓人爆笑的晒命方法：「唔摺埋聽電話」。在華為商城可以看到截前為止，已有569.7萬人預訂華為Mate XT三摺屏機。

網民分享讓人爆笑的晒三摺屏機方法：「唔摺埋聽電話」(資料圖片)

有人笑言將來華為可能會出五摺屏手機。

在華為商城可以看到截前為止，已有569.7萬人預訂華為Mate XT三摺屏機。(華為商城)

二手平台現22萬港元炒價

在中國最大的二手買賣平台「閒魚」上可以看到不少人出售華為Mate XT，華為Mate XT三摺屏手機的售價由原來的¥239999人民幣(約2.6萬港元)，有不少人都炒至3至4萬人民幣。而最高更被炒至¥20萬人民幣(約22萬港元)。最令人驚訝的是有5個人表示想買。

有不少人都將華為Mate XT炒至3至4萬人民幣(閒魚)

最高更被炒至¥20萬人民幣(約22萬港元)(閒魚)

有5個人表示想買。(閒魚)

華為Mate XT最吸引的是三摺屏疊設計。完全展開後，手機可以變成一台10.2吋的大屏幕平板，雙摺後則是7.9吋的中型平板，而完全摺疊後則成為一台6.4吋的標準智能手機。一機多用實用又便攜，讓很多人都爭先購買。