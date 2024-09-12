華為Huawei Mate XT三摺屏手機開箱上手試｜極致工藝1機3用超便攜

華為Huawei近年在折疊屏手機領域不斷創新，繼之前推出的Mate X和Mate XS後，現在更帶來了全球首款三摺疊屏幕手機HUAWEI Mate XT非凡大師。究竟這款手機有什麼特別之處？規格、性能如何？而實際使用體驗又是怎樣呢？記者立刻開箱上手試！



早前華為Huawei Mate XT 非凡大師正式發布後，不少用家為之讚嘆終於可以將一個完整的平板電腦完全摺合放入口袋中使用，非常令人驚喜。新機雖然最快9月20日才正式開賣，但官裝預約數短短數天已達400萬人以上，可見其受歡迎的程度。新機早前已在國內多間旗艦度展出，而且更可以預約現埸試玩新機，記者當然第一時間開箱試玩新機有什麼特別！

華為Huawei Mate XT三摺屏手機開箱上手試

全球首部量產的三摺屏幕手機

包裝及隨機配件

華為為Mate XT 非凡大師 準備了非常精美且高級的包裝盒，當記者打開包裝時，映入眼簾的就是以三摺形態展示的手機本體，設計感十足。仔細檢查盒內配件，除了手機主機外，還附送了車充、保護殼、藍牙耳機等配件，可以說是非常貼心周全。

華為Huawei Mate XT三摺屏手機開箱上手試

突破性三摺疊設計

Mate XT最引人注目的莫過於其獨特的三摺疊設計。完全展開時，手機可變身為一台10.2吋的大屏幕平板，給用家帶來寬闊的視野。雙摺狀態下則是7.9吋的中型平板，而完全摺疊後則成為一台6.4吋的標準智能手機。這種一機多用的設計大大提升了產品的實用性和便攜性。

打問兩摺屏時，7.9吋的屏幕活現眼前

完全打開時，10.2吋巨幕尤如一台平板電腦

極致輕薄工藝

儘管擁有如此複雜的結構，Mate XT在輕薄程度上依然出色。完全展開時厚度僅為3.6毫米，比市面上許多雙摺疊手機還要更薄，可見華為在機身設計上費盡心思。摺疊成手機形態時也只有12.8毫米厚，比許多普通智能手機只稍厚一些。整機重量約298克，考慮到其功能性，已經相當輕巧。

完全摺合時只有1.28cm厚，與很多兩摺手機差不多厚。

單屏使用時，單手操作猶如一般直板手機使用。

創新天工鉸鏈系統

Mate XT採用了全新設計的天工鉸鏈系統，實現了內外雙向折疊。這套系統包含26個精密凸輪，確保開合時的順暢感和穩定性。無論是單手操作還是多次折疊，都能保持絕佳的手感。屏幕摺痕方面，雖然沒有做到完全隱藏的狀態，在一些角度仍可以看到摺痕，但亦不算太離譜。

天工鉸鏈設計，打開時十分順滑。

頂級硬件配置

作為旗艦產品，Mate XT在硬件配置上毫不吝嗇。最高搭載16GB RAM和最高1TB ROM，滿足各種高需求應用場景。後置三攝系統包括5000萬像素主攝、1200萬像素超廣角和1200萬像素長焦鏡頭，支持5.5倍光學變焦和50倍數碼變焦。至於續航方面，Mate XT內置了5600mAh超大容量電池，同時支援66W超級快充技術。強勁的電力和便捷的充電，讓用戶無後顧之憂，盡情享受Mate XT帶來的歡愉。

配置頂級Huawei手機的配置

獨特外觀設計

Mate XT提供瑞紅和玄黑兩種顏色選擇，機身採用了獨特的岩脉纹理設計。這種設計靈感來自千年工藝，經過78道工序精心打造，每台設備的紋理都是獨一無二的。

跟機附送的專用外殼

紅色外，還有黑色選擇

可利用原裝機殼當作支架使用

雖然華為Mate XT售價高達19999元人民幣起，但無論技術力、造工都暫時未有其他手機廠可以媲美，因此都可以算是物有所值。