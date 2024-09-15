iPhone隱藏設定｜電量下降如倒水？使用1內置功能令手機增1倍續航｜不少iPhone 使用一段時間以後，電池健康度都會減弱、電量消耗變得很快。除了去門市換電或直接換新手機外，你是否知道，iPhone 其實有一個隱藏設定，可以延長續航力1倍？



iPhone 隱藏設定｜內置功能令手機增1倍續航

手機內使用的鋰離子電池，會隨著充電次數、隨時間推移而自然老化，導致手機電量減少。科技網站Gotechtor的創始人Herby Jasmin，最近發現在iPhone和iPad上有個叫做「減少白點」的功能，只要打開後，手機就會自動調整屏幕亮度和顏色強度，能減少眼睛疲勞之餘，更可以延長電池續航力1倍。他稱當手機上的顏色不那麼鮮豔時，尤其是在較暗的環境中（例如床上），此功能除了慳電之外，有助於緩解眼睛疲勞並減少干擾睡眠的藍光量。

即睇如何設定⬇

更多iPhone慳電貼士

1.背景app重新整理功能

iPhone允許部份App在背景中重新整理，例如天氣app。然而這亦意味著有些App會在背景中運作、自然會增加電池消耗。在設定中亦有所提示「關閉App 可協助你延長電池使用時間」。不想浪費電量的話，可以關閉背景app重新整理功能。

2.卸載不常用的App

現代人手機的App多得令人花多眼亂，總有些App被遺忘在那個角落，其實這些不常用的App都會佔用記憶體從而消耗電量，如果想慳電又不捨得刪除，可以選擇只卸載而不刪除，App內的資料都能夠得以保全，日後想使用時重新下載即可得到數據。

2.處理不常用的App

3.使用深色模式

根據一項測試，深色模式(Dark Mode)比淺色模式更慳電。測試人員將手機從淺色模式改為深色模式，當亮度調至50%時，深色模式比正常慳大約14%電﹔當屏幕亮度為100%時，深色模式比淺色模式慳60%屏幕耗電量，所以想慳電的你記得少開淺色模式！