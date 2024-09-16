中秋賞月攻略2024｜天文台教睇超級月亮貼士＋必備月相App 看方位｜明天（17日）就是中秋節，當然少不了賞月啦！今年中秋可以觀賞到超級月亮，想知如何可以找到賞月的方位，以及天文台的賞月貼士？即睇詳情！



中秋節賞超級月亮

明天（17日）就是中秋佳節。今年中秋節賞月的話，有機會看到比一般時間更圓更大的超級月亮。天文台在Facebook分享賞中秋月錦囊，列出中秋節前後一天的月出、月上中天及月落時間。

中秋節賞超級月亮 （資料圖片）

天文台賞超級月亮貼士

九月十六日（星期一）中秋節前夕

月出時間：下午五時十七分

上中天 (仰角五十四度)：下午十一時零五分

月落時間：翌晨四時五十七分

九月十七日（星期二）中秋節

月出時間：下午五時五十八分

上中天 (仰角六十一度)：下午十一時五十七分

月落時間：翌晨六時零二分

九月十八日（星期三）中秋節翌日

滿月（這時月球在香港地平線以下）：上午十時三十四分

月出時間：下午六時三十七分

上中天 (仰角六十九度)：翌晨零時四十八分

月落時間：翌晨七時零七分

中秋賞月、拍攝月亮 3 項有用資料

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賞月必備手機App

iPhone用戶

iPhone用戶可以到App Store下載《月相盈虧與月球相位預測》，在App內可以找到詳細的月亮資料，包括月相、月齡、方位等訊息。

即睇月相盈虧與月球相位預測功能🔽

《月相盈虧與月球相位預測》iOS App Store 下載連結

Android用戶

Android用戶可以使用《月相》去獲得月亮資料，用法與《月相盈虧與月球相位預測》相約。

《月相日曆》Google Play Store 下載連結

觀星App

iOS裝置用戶

不少人都會賞月時同時觀星，iOS裝置用家可以下載《觀星》，《觀星》可以在不同的iOS裝置上使用，包括Apple 的Vision Pro。App中有AR實境功能，可以讓用家快速辯認天上的星體。

iOS裝置用家可以下載《觀星》，《觀星》可以在不同的iOS裝置上使用，包括Apple 的Vision Pro。

《觀星》App Store 下載連結

Android 用戶

Android 用戶則可以下載《Star Walk 2》，同樣有AR功能，可以舉起手機查找眼前星星的資料。

《Star Walk 2》同樣有AR功能，可以舉起手機查找眼前星星的資料。

《Star Walk 2》Google Play Store下載連結