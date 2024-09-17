iOS 18 今日推出，iPhone XS 至 iPhone 16 系列都可以更新，將進一步提升 iPhone 操作體驗。雖然 AI 功能未開放使用，但以下 iOS 18 的八大焦點新功能，也不能錯過。



1）自訂主頁

iOS 18 的一大亮點是主螢幕的自訂功能，可以自由排列 App 圖標，將它們放置在主頁的任意位置，打破了以往必須按照網格排列的限制。此外，iOS 18 還提供了「深色」和「著色」選項，能夠自訂 App 圖標顏色，並根據個人喜好調整圖標大小，甚至隱藏圖標下方的文字標籤。這些個性化選項讓用家能更靈活地設計自己的 iPhone 主頁。

2）新設計控制中心

iOS 18 控制中心迎來全新設計，並且變得更加靈活。用家現在可以根據需求排列和調整控制中心內的快捷 App，甚至可以創建多個頁面來存放更多的控制項目。全新「控制項目庫」讓用家能更輕鬆地添加和移除快捷方式，提升日常操作的便捷性。

3）iMessage 升級

iMessage 用家可以使用任何表情符號作為快速回應，並新增了多種文字特效如「搖晃」和「爆炸」。文字排版選項也得到了升級，新增了刪除線和底線功能。此外，iMessage 還首次引入了訊息排程功能，允許用家預先設定訊息發送時間。

4）全新設計的照片 App

iOS 18 中的照片 App 經歷史上最大的一次重新設計。以往的多個標籤頁消失，取而代之的是一個統一的界面布局，這使得照片 App 更簡潔、直觀。這次改動讓照片瀏覽和管理變得更加快捷，提供了一站式的圖片管理體驗。

5）Face ID 鎖定 App

以往如果有一些 App 不想別人使用，就只能把 App 隱藏，在 iOS 18 終於可以使用 Face ID、Touch ID 或密碼來鎖定任何 App，防止他人未經授權進入應用程式。此外，iOS 18 允許將應用隱藏到一個隱藏文件夾中，該文件夾同樣受到加密保護，進一步提升應用安全性，讓用戶的隱私得到更完善的保護。

6）新的「密碼」App

iOS 18 引入了一個全新的「密碼」App，將此前在 iCloud 鑰匙串中的密碼管理功能單獨提取出來，成為一個獨立的 App，讓用家管理密碼更加方便，並且還支援管理「通行密鑰」和雙重驗證代碼等功能。此外，iOS 18 還提升了易用性，用家可以更快速添加、編輯和查看登入信息，無需進入設定頁面操作。

7）干擾控制

iOS 18 的 Safari 新增了一個名為「干擾控制」的功能，幫助用家在瀏覽網站時過濾一些不必要的干擾元素，例如訂閱彈窗和隱私權同意提示。然而，Apple 強調此功能並非一個廣告過濾工具，因此如果隱藏的廣告在內容刷新後可能再次出現。此功能旨在提升用家的瀏覽體驗，能專注於網站內容本身。

8）遊戲模式

玩家將在 iOS 18 中迎來一項專為提升遊戲體驗而設的功能—遊戲模式。此前已在 Mac 上推出，而現在也登陸在 iPhone。Apple 表示，遊戲模式能有效減少背景活動，從而保持遊戲中的高幀率穩定性。此外，遊戲模式還大幅降低了使用 AirPods 時的音頻延遲，並顯著提高了無線遊戲控制器的響應速度，帶來更流暢的遊戲體驗。