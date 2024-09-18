iPhone 1６ Pro Max開箱實測／iPhone 16 Pro Max上手玩｜記者在 iPhone 16 系列開賣前提前到手 iPhone 16 Pro Max，馬上開箱這部果迷期待以久的新機，看看相機控制按鈕﹑新相機鏡頭﹑窄邊框的上手感覺，幫果迷排解對新機的疑問，決定要不要換新機！



沙漠色鈦金屬+窄邊框效果出色

記者拿到的是 iPhone 16 Pro Max 沙漠色鈦金屬，介於金色與粉色之間，非常有質感，特別是邊框的金色非常突出。Pro Max 螢幕增加至 6.9"，成為歷來尺寸最大的 iPhone。雖然螢幕變大，但得益於邊框的縮窄，與 iPhone 15 Pro Max相比，機身大小並沒有太大分別。將 iPhone 16 Pro Max 與 6.7"的 iPhone 15 Pro Max 並排比較，新機僅稍微大一些，但重量差距並不明顯。

（陳錦洪 攝）

iPhone 16系列（林勇 攝）

iPhone 16 Pro Max 沙漠色鈦金屬開箱實測

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相機控制按鈕—媲美相機的手感

iPhone 16 Pro Max 最具特色的設計，必數這個全新的相機控制按鈕。位於手機右側，明顯是方便用家在打橫使用 iPhone 時，能更快速操作相機，甚至在不解鎖手機的情況下即可使用。按下按鈕即可啟動相機，再次按下即可拍照，長按則可以開始錄影。

（陳錦洪 攝）

（陳錦洪 攝）

同時，相機控制按鈕不僅具備觸覺反應，還支援滑動操作，可以通過滑動來進行變焦。此外，輕按兩次可以在景深、曝光和攝影風格等不同設置之間切換。不過，記者初步體驗時發現，按鈕的靈敏度有點不太足夠，有時候可能需要滑動幾次才能達到想要的設定。另外，由於 iOS 18 還未支援半按對焦的功能，只能點擊螢幕對焦，感覺要等 iOS 18 更新後，才能完全釋放相機控制按鈕的功能。

特別在這個位置提一提，新的 iPhone 16 Pro Max MagSafe 透明護殼，在相機控制按鈕的部分不是挖空，而是配備可傳導層的藍寶石玻璃，比起直接使用相機控制按鈕的操作手感更佳。

相機升級！

iPhone 16 Pro Max 的相機系統在多方面都進行了升級。首先是 4800 萬像素的主攝像頭，這款 Fusion 相機能夠減少快門延遲，提升拍照速度。實試時，能夠清晰捕捉到動態場景中的細節，照片質量相當不錯。此外，升級的 4800 萬像素超廣角鏡頭，讓廣角拍攝和微距拍攝的效果更佳。配合相機控制按鈕，可以快速在 0.5﹑1﹑2﹑5倍鏡中切換，指攝靈活性大大提升。

iPhone 16 Pro Max拍攝實測

在錄影方面，iPhone 16 Pro 系列支援 4K 120fps 的慢動作錄影。實試中，拍攝海景時，當影片進入慢動作時，能夠清楚看到海面上的波浪層層流動的效果。除此之外，錄製時的聲音質量也明顯得到提升，使用改進的錄音設備，能夠捕捉到更清晰的聲音，同時利用三種不同聲音選項，可以調整影片中的人聲效果。

A18 Pro 晶片與 Apple Intelligence

iPhone 16 Pro 系列搭載全新的 A18 Pro 晶片，專為 Apple Intelligence 打造，無論在效能還是 AI 功能支援方面都有顯著提升。比起 A17 Pro 晶片，A18 Pro 晶片的 CPU 性能提升了 15%。同時，新的 6 核 GPU 讓遊戲畫面更加流暢和逼真。

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記者使用 Geekbench 6 跑分測試中，CPU 單核心和多核心分別獲得了約 3365 分和 8242 分，比上一代 A17 Pro 高約 17%～24%。GPU Metal 跑分高達 32846 分，比 A17 Pro 的約 27000 分高約 20%。

（陳錦洪 攝）

遊戲模式

對於玩家來說，iOS 18加入了遊戲模式，當啟動遊戲時就會自動打開。在 A18 Pro 晶片和遊戲模式的加持下，記者實試《原神》﹑《Resident Evil 4》後，發現遊戲的流暢度和畫面都是之前不能比擬的。同時窄邊框也增加遊戲畫面的視覺體驗，畫面與電競螢幕和電腦提供的不相上下，期望之後有更多 3A 作為在 iPhone 上能夠下載遊戲。

（陳錦洪 攝）

iPhone 16 Pro Max—上手玩總結

整體而言，iPhone 16 Pro Max 無論是在外觀設計、相機功能都有明顯的升級。對於追求大螢幕和長續航力的用家來說，iPhone 16 Pro Max 是一個理想的選擇。記者實試後發現，在 AI 功能還未能使用的情況下，iPhone 16 Pro 系列在相機的升級是最明顯的，如果用家對使用 iPhone 拍攝，特別是拍片有很大需求的話，iPhone 16 Pro Max 確實是必然之選。然而，如果你偏好更輕巧的手機，對相機性能的要求不是達到專業級的話，記者覺得今年的 iPhone 16 可能在性價比上有較大的優勢。

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